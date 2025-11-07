Preminula poznata glumica: Za ulogu u legendarnom filmu skoro je osvojila Oscara

Britanska glumica Pauline Collins (85) preminula je mirno, u domu za njegu u Highgateu, na sjeveru Londona, nakon dugogodišnje borbe s Parkinsonovom bolešću, priopćila je njezina obitelj, prenosi The Guardian.

Collins je glumačku karijeru započela u prvoj sezoni BBC-jeve humoristične serije The Liver Birds, ali je široku prepoznatljivost stekla tek 1971. godine zahvaljujući stalnoj ulozi u seriji Upstairs, Downstairs. Udala se 1969. godine za kolegu glumca John Aldertona, s kojim je dijelila i profesionalni i privatni život. Njezina uloga u filmu Shirley Valentine iz 1989. godine donijela joj je nominaciju za Oscara.

U priopćenju obitelj je navela: „Pauline je bila mnogo toga mnogim ljudima, utjelovljujući različite uloge i na sceni i u životu. Bila je svijetla, živahna i duhovita prisutnost na pozornici i ekranu. Njezina briljantna karijera obuhvatila je sve – od političarki do majki i kraljica."

Bila je u dugogodišnjem braku s glumcem Johnom Aldertonom, s kojim se vjenčala 1969. godine. Par je ostao zajedno više od pet desetljeća, sve do njezine smrti. Zajedno su imali troje djece – kćeri Louise i Kate te sina Nicholasa. Collins je tijekom života često isticala koliko joj je obitelj značila te da su upravo suprug i djeca bili njezina najveća podrška, kako u karijeri, tako i u privatnom životu.

