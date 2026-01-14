FREEMAIL
PUŠTEN UZ JAMČEVINU /

Poznati holivudski glumac uhićen zbog prijetnji vozaču Ubera: 'Zaustavi se ili ću te ubiti'

Poznati holivudski glumac uhićen zbog prijetnji vozaču Ubera: 'Zaustavi se ili ću te ubiti'
Foto: Robyn Beck/afp/profimedia

Incident se dogodio kasno navečer tijekom vožnje Uberom u Los Angelesu

14.1.2026.
22:19
Hot.hr
Robyn Beck/afp/profimedia
Kiefer Sutherland (59), američki glumac poznat po ulogama u seriji 24 i brojnim holivudskim filmovima, uhićen je nakon incidenta tijekom vožnje Uberom u Los Angelesu. Prema policijskim izvorima i izvješću TMZ-a, Sutherland je navodno zaprijetio vozaču smrću i fizički ga napao kada ga je zamolio da ga odmah pusti iz vozila.

Vozačev iskaz

Vozač Ubera, čiji identitet nije objavljen, rekao je policiji da je do napete situacije došlo kada je glumac zatražio da se automobil zaustavi. Prema njegovim tvrdnjama, Sutherland je rekao: „Zaustavi se ili ću te ubiti.“ U strahu za vlastitu sigurnost, vozač je nazvao hitni broj 911 i prijavio incident.

Policijska intervencija

Po dolasku na mjesto događaja, policijski službenici obavili su razgovore s obje strane. Uber vozač je zatražio prevoditelja, vjeruje se da govori ruski ili armenski jezik. Nakon intervencije, Sutherland je uhićen, a potom pušten uz jamčevinu od 50.000 dolara.

Posljedice i reakcije

Sutherland se sada suočava s kaznenom prijavom za upućivanje kaznene prijetnje, što je ozbiljno kazneno djelo u američkom pravnom sustavu. Slučaj je izazvao veliku pozornost javnosti s obzirom na njegov dugogodišnji status holivudske zvijezde. Glumac i njegovi predstavnici zasad se nisu službeno oglasili o incidentu.

