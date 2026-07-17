Poznata tenisačica udala se za ženu koju voli: Bajkovito vjenčanje u Grčkoj slavilo ljubav

Poznata tenisačica Daria Kasatkina (29) podijelila je s pratiteljima na Instagramu sretnu vijest o svom vjenčanju s dugogodišnjom partnericom, bivšom olimpijskom klizačicom Natalijom Zabiiako (32). Emotivnom pokazala je raskošnu ceremoniju održanu u Grčkoj, koja je brzo privukla pozornost sportske javnosti i obožavatelja diljem svijeta.

"Upravo smo imale najbolji dan ikad. Slavile smo ljubav, slobodu i prihvaćanje. Zasad bez riječi, samo zahvalnost", napisala je Kasatkina uz objavu.

Ceremonija, održana na slikovitoj lokaciji uz more, bila je vizualno spektakularna. Fotografije prikazuju mladence kako koračaju rukom pod ruku po zrcalnoj stazi ukrašenoj velikim svijećama, dok su u jednom trenutku nosile i bijele poveze preko očiju. Za razliku od tradicije, Daria i Natalia nosile su elegantne crne kombinacije, dok su njihovi gosti, među kojima su bile i teniske zvijezde Mirra Andreeva, Anastasia Pavljučenkova i Kamilla Rahimova, bili odjeveni u bijelo.

Večernje slavlje kulminiralo je impresivnim vatrometom i poljupcem ispred neonskog natpisa "What's the love". Cijeli događaj, koji je okupio četrdesetak najbližih prijatelja i članova obitelji, predstavljao je intimnu i modernu proslavu njihove ljubavi. Vjenčanje je, kako prenose mediji, uslijedilo nedugo nakon nastupa Kasatkine na Wimbledonu, gdje je stigla do trećeg kola, a par ga je planirao otprilike godinu dana.

PUT DO OLTARA

Daria Kasatkina, nekada osma tenisačica svijeta i polufinalistica Roland Garrosa 2022., poznata je po svojoj tehničkoj igri, ali i kao snažan glas za LGBTQ+ prava. Njezina supruga, Natalia Zabiiako, rođena je u Estoniji, a najveće uspjehe u umjetničkom klizanju ostvarila je pod ruskom zastavom, osvojivši srebrnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama 2018. i svjetsku broncu 2019. godine. Par je u vezi od 2021. godine, a svoju su ljubav javno obznanile 2022., kada je Kasatkina u emotivnom intervjuu progovorila o svojoj seksualnosti.

Ljubav, sloboda i prihvaćanje

Ovaj događaj ima i dublje značenje. Daria Kasatkina, rođena u Rusiji, već je godinama glasna kritičarka ruskih anti-LGBTQ+ zakona i invazije na Ukrajinu. Njezina odluka da javno živi svoju vezu u suprotnosti je s represivnom politikom njezine domovine. Godine 2025. tenisačica je postala australska državljanka, ističući kako je to bila odluka potaknuta željom da sa svojom partnericom živi otvoren i slobodan život bez straha.

Njezina hrabrost i otvorenost naišle su na golemu podršku. U komentarima ispod objave nizale su se čestitke brojnih poznatih osoba i institucija. "Čestitamo", poručila je glumica Rebel Wilson, dok su službeni profili WTA Toura, Tennis Channela i Australian Opena izrazili sreću zbog para. Podršku su pružile i kolegice tenisačice, poput Amerikanke Sloane Stephens, potvrđujući kako je Kasatkina cijenjena ne samo zbog svojih sportskih uspjeha već i zbog svojih stavova.