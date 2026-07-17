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Poznata tenisačica udala se za ženu koju voli: Bajkovito vjenčanje u Grčkoj slavilo ljubav

Poznata tenisačica udala se za ženu koju voli: Bajkovito vjenčanje u Grčkoj slavilo ljubav
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Foto: Foto: Profimedia

Daria Kasatkina i bivša olimpijska klizačica Natalia Zabiiako vjenčale su se pred najbližima, a emotivnom objavom slavile su ljubav, slobodu i prihvaćanje

17.7.2026.
10:50
Hot.hr
Foto: Profimedia
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Poznata tenisačica Daria Kasatkina (29) podijelila je s pratiteljima na Instagramu sretnu vijest o svom vjenčanju s dugogodišnjom partnericom, bivšom olimpijskom klizačicom Natalijom Zabiiako (32). Emotivnom pokazala je raskošnu ceremoniju održanu u Grčkoj, koja je brzo privukla pozornost sportske javnosti i obožavatelja diljem svijeta.

"Upravo smo imale najbolji dan ikad. Slavile smo ljubav, slobodu i prihvaćanje. Zasad bez riječi, samo zahvalnost", napisala je Kasatkina uz objavu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Ceremonija, održana na slikovitoj lokaciji uz more, bila je vizualno spektakularna. Fotografije prikazuju mladence kako koračaju rukom pod ruku po zrcalnoj stazi ukrašenoj velikim svijećama, dok su u jednom trenutku nosile i bijele poveze preko očiju. Za razliku od tradicije, Daria i Natalia nosile su elegantne crne kombinacije, dok su njihovi gosti, među kojima su bile i teniske zvijezde Mirra Andreeva, Anastasia Pavljučenkova i Kamilla Rahimova, bili odjeveni u bijelo.

Večernje slavlje kulminiralo je impresivnim vatrometom i poljupcem ispred neonskog natpisa "What's the love". Cijeli događaj, koji je okupio četrdesetak najbližih prijatelja i članova obitelji, predstavljao je intimnu i modernu proslavu njihove ljubavi. Vjenčanje je, kako prenose mediji, uslijedilo nedugo nakon nastupa Kasatkine na Wimbledonu, gdje je stigla do trećeg kola, a par ga je planirao otprilike godinu dana.

PUT DO OLTARA

Daria Kasatkina, nekada osma tenisačica svijeta i polufinalistica Roland Garrosa 2022., poznata je po svojoj tehničkoj igri, ali i kao snažan glas za LGBTQ+ prava. Njezina supruga, Natalia Zabiiako, rođena je u Estoniji, a najveće uspjehe u umjetničkom klizanju ostvarila je pod ruskom zastavom, osvojivši srebrnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama 2018. i svjetsku broncu 2019. godine. Par je u vezi od 2021. godine, a svoju su ljubav javno obznanile 2022., kada je Kasatkina u emotivnom intervjuu progovorila o svojoj seksualnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ljubav, sloboda i prihvaćanje

Ovaj događaj ima i dublje značenje. Daria Kasatkina, rođena u Rusiji, već je godinama glasna kritičarka ruskih anti-LGBTQ+ zakona i invazije na Ukrajinu. Njezina odluka da javno živi svoju vezu u suprotnosti je s represivnom politikom njezine domovine. Godine 2025. tenisačica je postala australska državljanka, ističući kako je to bila odluka potaknuta željom da sa svojom partnericom živi otvoren i slobodan život bez straha.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daria Kasatkina🐬 (@kasatkina)

 Njezina hrabrost i otvorenost naišle su na golemu podršku. U komentarima ispod objave nizale su se čestitke brojnih poznatih osoba i institucija. "Čestitamo", poručila je glumica Rebel Wilson, dok su službeni profili WTA Toura, Tennis Channela i Australian Opena izrazili sreću zbog para. Podršku su pružile i kolegice tenisačice, poput Amerikanke Sloane Stephens, potvrđujući kako je Kasatkina cijenjena ne samo zbog svojih sportskih uspjeha već i zbog svojih stavova.

Daria KasatkinaTenisLezbijske VezeVjenčanjeLgbt
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