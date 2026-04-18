Popularna glumica otkrila kako izgledaju izlasci s jednim od najpoželjnijih frajera u Hollywoodu

Ljubavne iskrice između "najljepšeg holivudskog para" frcaju još od 2011. godine kada su se upoznali na setu filma "Grijesi očeva" ("The Place Beyond the Pines"). Na žalost brojnih obožavatelja diljem svijeta, Eva Mendes i Ryan Gosling zajednički su donijeli odluku da se neće pojavljivati skupa u javnosti te da će svoju romansu držati u strogoj tajnosti.

Ipak, 52-godišnja glumica za People je otkrila neke dosad nepoznate pojedinosti o njihovom odnosu.

Prema sve te holivudske parove često doživljavamo kao neka mitska bića, Mendes je otkrila da je ljubavna dinaminka nje i njezinog atraktivnog supruga vrlo slična onoj kakvu imaju mnogi parovi.

Foto: NBC/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Između radnih obveza i odgoja svojih dviju djevojčica, 11-godišnje Esmeralde i 10-godišnje Amade, par pronađe vremena i za ono što oboje najviše vole - filmska umjetnost.

"Volimo filmove i volimo ići u kino, pa pokušavamo to održati živim", rekla je Mendes komentirajući kako s Goslingom redovito izlazi na mjesta koja im ipak nude privatnost.

Kako bi izbjegli susret s paparazzima, otkrili su neka mjesta na koja dolaze sasvim spontano i bez velike pompe: "Ljudi su obično kul. Ako želiš pažnju, idi na određena mjesta, a ako ne, znaš gdje trebaš ići. Mi radimo ovo drugo."

