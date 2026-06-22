Krvoproliće u školi: Troje mrtvih i petero ranjenih u pucnjavi, policija munjevito reagirala

Tri osobe ubijene su, a pet ih je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u središnjim Filipinima, priopćila je u ponedjeljak filipinska policija.

Policija je rekla da su dva osumnjičena uhićena nakon pucnjave u Nacionalnoj srednjoj školi San Jose u gradu Taclobanu koji se nalazi u provincij Leyte.

Do pucnjave je došlo oko 9 sati ujutro po lokalnom vremenu, priopćio je Ured gradske policije Taclobana, dodavši da je istraga u tijeku kako bi se utvrdile okolnosti incidenta.

Šef policije Noelito Getigan rekao je novinarima da su osumnjičeni koristili vatreno oružje kalibra.38 i 9 mm u pucnjavi.

Jedan osumnjičeni, maloljetni učenik, uhićen je ubrzo nakon incidenta, dok se drugi kasnije predao vlastima, rekao je Getigan.

Policija je rekla da su ozlijeđeni prevezeni u obližnje bolnice, dok je dodatno osoblje raspoređeno u školi kako bi se zajamčila sigurnost učenika, osoblja, roditelja i lokalne zajednice.

Vlasti su pozvale javnost da ne širi neprovjerene informacije i da surađuje s istražiteljima.