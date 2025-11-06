Pomirili se Ana Nikolić i Rale? Isplivao video iz Beograda koji je brzo podigao prašinu

Pjevačica Ana Nikolić (47) i producent Goran Ratković Rale (57) nedavno su se našli u središtu pažnje zbog skandala koji je izbio tijekom njihova boravka u Dubaiju. Ana je tada za Kurir otkrila da ju je Rale, navodno, ostavio samu s neplaćenim računima i bez povratne avionske karte te da je, kako je izjavila, “na lijekovima zbog njega”.

Po povratku u Srbiju, Ana je odlučila prekinuti ne samo ljubavni odnos s Raletom, već i profesionalnu suradnju. Međutim, čini se da su stvari ipak krenule na bolje. Naime, novinari su snimili skladatelja u jednom beogradskom trgovačkom centru dok je šetao s Aninom kćerkicom Tarom. Provodili su vrijeme zajedno, obilazili trgovine, a Rale je prema djevojčici bio vrlo pažljiv, prenosi portal 24sedam.

Podsjetimo, Ana je nedavno oštro reagirala na Raletovo ponašanje nakon njegova povratka iz Dubaija bez nje. “Oboljela sam zbog tebe. Neka ti sve što si rekao i učinio služi na čast. Novac računam u lijekovima. Rale, znamo da nemaš ni obraza ni srama... Dabogda ti se pare vratile u lijekovima koje sam popila ovih deset dana — za želudac i kralježnicu”, poručila je Nikolić putem Instagrama.

