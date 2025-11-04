Goran Ratković Rale odustao od pomirenja s Anom Nikolić: Prekinuli su svaki kontakt

Iako je glazbeni producent Goran Ratković Rale (57) planirao izgladiti odnos s pjevačicom Anom Nikolić (47) nakon nedavnog skandala u Dubaiju, pomirenje se, po svemu sudeći, neće dogoditi, piše Kurir.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prema informacijama bliskim paru, Ana nije željela susret s bivšim emotivnim partnerom, zbog čega je Rale odlučio prekinuti svaki kontakt s njom. Njih dvoje su se, nakon incidenta, odvojeno vratili iz Dubaija – pjevačicu su, kako se doznaje, skinuli s leta, dok je Rale pokušavao smiriti situaciju i pružiti joj ruku pomirenja.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Unatoč njegovoj dobroj volji, Nikolić je, čini se, odlučila okrenuti novu stranicu bez razgovora s bivšim partnerom. Umjesto da osobno preuzme svoj džip koji se i dalje nalazi u njegovoj garaži na Avali, poslala je prijatelja da to učini umjesto nje.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

"Svi smo mislili da će Ana ipak doći k sebi i pokušati riješiti situaciju s Raletom. On je htio porazgovarati s njom i pomoći joj, ali umjesto toga, ona je poslala prijatelja po auto. Još uvijek nije spremna pogledati ga u oči nakon svega što se dogodilo. Rale je tada rekao tom prijatelju da odustaje, da više nema smisla pomagati nekome tko se ponaša nedolično", ispričao je izvor blizak pjevačici za Kurir.

Što kolege s estrade kažu o ponašanju Ane Nikolić?

Dok se glazbena scena i dalje zabavlja snimkama s društvenih mreža na kojima se vidi kako se Ana Nikolić svađa sa zaposlenicima hotela u Dubaiju, kolegica Vesna Rivas bila je jedna od rijetkih koja je javno komentirala cijeli slučaj.

"Ana Nikolić mora hitno potražiti pomoć! Ne znam što joj se događa – je li riječ o alkoholu ili nečem drugom. Godinama poznajem Raleta, surađivali smo i nikad nije imao ovakve ispade, bez obzira na to s kim je bio. Ana kao da sve to radi namjerno, samo da bi privukla pažnju", rekla je Vesna te je dodala:

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

"Volim ih oboje, ali više mi je žao njega. On izgleda iscrpljeno, kao da je iscijeđen. Ana mora stati, smiriti se i potražiti stručnu pomoć – bilo psihijatra, bilo stručnjaka za ovisnosti. Ona ima veliki potencijal, ali ovako će sama sebi nauditi".

Nakon povratka u Beograd, i sam Rale je priznao da mu nije lako nositi se s cijelom situacijom.

"Nije mi dobro, shvatite. Nemojte me zezati da smo glavna tema u zemlji", izjavio je kratko, vidno potresen.

POGLEDAJTE VIDEO: ​Poginulo 242 ljudi, on je jedini preživio i sada je dao prvi intervju: 'Samo mislim na njega'