MODNI ŠOK /

'Pomalo bizarno': Pogledajte kombinaciju kojom je Teyana Taylor ukrala svu pažnju na festivalu

‘Pomalo bizarno’: Pogledajte kombinaciju kojom je Teyana Taylor ukrala svu pažnju na festivalu
Foto: Tim Regas/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Posebnu pažnju izazvale su njezine neobične sunčane naočale

13.4.2026.
11:02
Hot.hr
Tim Regas/SplashNews.com/Splash/Profimedia
Američka pjevačica i glumica Teyana Taylor (35) iznenadila je svojim modnim izdanjem, ovoga puta na popularnom festivalu Coachella. Poznata po odvažnim i nekonvencionalnim kombinacijama, ni ovoga puta nije razočarala te je izazvala brojne reakcije.

Futuristički izgled u centru pažnje

Teyana se pojavila u gotovo neprepoznatljivom izdanju koje je odmah zapelo za oko okupljenima. Posebnu pažnju privukli su njezini modni dodaci – velike sunčane naočale neobičnog oblika koje su podsjećale na oči kukca, s izraženim zakrivljenim linijama koje su djelovale poput kromiranih obrva.

Foto: MHD/Avalon/Profimedia

Odvažna kombinacija i upečatljivi detalji

Kosu je nosila u kratkoj pixie frizuri s blagim crvenkastim odsjajem, čime je dodatno naglasila futuristički dojam. Odjenula je sivu mrežastu haljinu na jedno rame, ukrašenu resastim perlicama u obliku suza koje su se protezale cijelom dužinom. Prozirnu haljinu kombinirala je s jednako prozirnim bodijem sa žicom.

Foto: Tim Regas/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Cijeli stajling upotpunila je glomaznim srebrnim naušnicama, velikim narukvicama i prstenjem te upečatljivim ukrasom na donjoj usni koji se protezao ispod brade. Na nogama je nosila srebrne sandale s tankim remenčićima i otvorenim prstima.

Reakcije na društvenim mrežama

Njezin neobičan modni odabir brzo je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama. Većina pratitelja bila je oduševljena, ističući kako Teyana uspijeva iznijeti i najzahtjevnije kombinacije.

"Ova žena što god da obuče izgleda top", "Jedna je od rijetkih koja može iznijeti ovakav outfit", "Obožavam njezina pojavljivanja u javnosti, uvijek nas iznenadi - izgleda vrhunski", "Pomalo bizarno, ali to je ona", pisali su fanovi.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
