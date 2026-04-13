‘Pomalo bizarno’: Pogledajte kombinaciju kojom je Teyana Taylor ukrala svu pažnju na festivalu

Američka pjevačica i glumica Teyana Taylor (35) iznenadila je svojim modnim izdanjem, ovoga puta na popularnom festivalu Coachella. Poznata po odvažnim i nekonvencionalnim kombinacijama, ni ovoga puta nije razočarala te je izazvala brojne reakcije.

Futuristički izgled u centru pažnje

Teyana se pojavila u gotovo neprepoznatljivom izdanju koje je odmah zapelo za oko okupljenima. Posebnu pažnju privukli su njezini modni dodaci – velike sunčane naočale neobičnog oblika koje su podsjećale na oči kukca, s izraženim zakrivljenim linijama koje su djelovale poput kromiranih obrva.

Odvažna kombinacija i upečatljivi detalji

Kosu je nosila u kratkoj pixie frizuri s blagim crvenkastim odsjajem, čime je dodatno naglasila futuristički dojam. Odjenula je sivu mrežastu haljinu na jedno rame, ukrašenu resastim perlicama u obliku suza koje su se protezale cijelom dužinom. Prozirnu haljinu kombinirala je s jednako prozirnim bodijem sa žicom.

Cijeli stajling upotpunila je glomaznim srebrnim naušnicama, velikim narukvicama i prstenjem te upečatljivim ukrasom na donjoj usni koji se protezao ispod brade. Na nogama je nosila srebrne sandale s tankim remenčićima i otvorenim prstima.

Reakcije na društvenim mrežama

Njezin neobičan modni odabir brzo je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama. Većina pratitelja bila je oduševljena, ističući kako Teyana uspijeva iznijeti i najzahtjevnije kombinacije.

"Ova žena što god da obuče izgleda top", "Jedna je od rijetkih koja može iznijeti ovakav outfit", "Obožavam njezina pojavljivanja u javnosti, uvijek nas iznenadi - izgleda vrhunski", "Pomalo bizarno, ali to je ona", pisali su fanovi.

