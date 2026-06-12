Širi se bizarna teorija zavjere: Pojedinci tvrde da je na otvorenju SP-a pjevala Shakirina dvojnica

Pjevačica Shakira (49) nastupila je na svečanom otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva u Mexico Cityju, gdje je na stadionu Estadio Azteca zajedno s Burna Boyem izvela službenu pjesmu prvenstva “Dai Dai”. Bio je to njezin četvrti nastup vezan uz Mundijal, čime je dodatno potvrdila dugogodišnju povezanost s najvećim nogometnim natjecanjem.

Publika na stadionu dočekala ju je ovacijama, a snimke nastupa ubrzo su preplavile društvene mreže. Ipak, uz pohvale na račun produkcije i izvedbe, pojavio se i niz komentara koji su potaknuli neobičnu raspravu.

Naime, dio korisnika društvenih mreža iznio je teoriju da na pozornici nije bila Shakira, već njezina dvojnica. Kao argument navode navodne razlike u izgledu, od frizure i crta lica do izraza i pokreta, tvrdeći da pjevačica “nije izgledala kao inače”. Pojedini su čak uspoređivali kadrove s prijašnjih nastupa na svjetskim prvenstvima.

''To nije Shakira. Pogledajte kako je pogriješila u koraku dok pjeva “Dai Dai”. To je dvojnica. Shakira je lagala cijelom svijetu'', napisao je jedan korisnik.

Esa no es Shakira.

Vean como se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai...

Esa es una doble.

Shakira les mintió a todo el mundo. pic.twitter.com/c3nxeCBufQ — TermoEcu 🇪🇨🇪🇦🎙⚽️ (@TermoEcu2021) June 11, 2026

Drugi pak ističu kako je riječ o uobičajenim varijacijama koje donose drugačija rasvjeta, šminka, kutovi snimanja i scenski styling te odbacuju tvrdnje o dvojnici kao neutemeljene.