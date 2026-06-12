Širi se bizarna teorija zavjere: Pojedinci tvrde da je na otvorenju SP-a pjevala Shakirina dvojnica
Kao argument navode navodne razlike u izgledu, od frizure i crta lica do izraza i pokreta, tvrdeći da pjevačica ''nije izgledala kao inače''
Pjevačica Shakira (49) nastupila je na svečanom otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva u Mexico Cityju, gdje je na stadionu Estadio Azteca zajedno s Burna Boyem izvela službenu pjesmu prvenstva “Dai Dai”. Bio je to njezin četvrti nastup vezan uz Mundijal, čime je dodatno potvrdila dugogodišnju povezanost s najvećim nogometnim natjecanjem.
Publika na stadionu dočekala ju je ovacijama, a snimke nastupa ubrzo su preplavile društvene mreže. Ipak, uz pohvale na račun produkcije i izvedbe, pojavio se i niz komentara koji su potaknuli neobičnu raspravu.
Naime, dio korisnika društvenih mreža iznio je teoriju da na pozornici nije bila Shakira, već njezina dvojnica. Kao argument navode navodne razlike u izgledu, od frizure i crta lica do izraza i pokreta, tvrdeći da pjevačica “nije izgledala kao inače”. Pojedini su čak uspoređivali kadrove s prijašnjih nastupa na svjetskim prvenstvima.
''To nije Shakira. Pogledajte kako je pogriješila u koraku dok pjeva “Dai Dai”. To je dvojnica. Shakira je lagala cijelom svijetu'', napisao je jedan korisnik.
Drugi pak ističu kako je riječ o uobičajenim varijacijama koje donose drugačija rasvjeta, šminka, kutovi snimanja i scenski styling te odbacuju tvrdnje o dvojnici kao neutemeljene.