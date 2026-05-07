Pojavio se niotkud i osvojio tisuće pratitelja, a sad po prvi put otkriva detalje o sebi

U moru istog sadržaja na TikToku, rijetko se pojavi netko tko odmah “iskače”, prirodno, neopterećeno i iskreno. Upravo takav dojam ostavio je Patrik Eršek, novo lice koje je u kratkom roku osvojilo tisuće pratitelja i počelo graditi svoju zajednicu gotovo organski, bez velikih kalkulacija.

Mnogi su ga prvi put primijetili na svom FYP-u kroz njegove videe poput “Laku noć svima, osim…”, no iza tog formata krije se nešto puno više, svojevrsni video-dnevnik u kojem dijeli misli, svakodnevicu i male trenutke koji publiku očito oduševljavaju. Njegov sadržaj djeluje spontano, gotovo kao da objavljuje svaku ideju koja mu padne na pamet, a upravo ta autentičnost i pozitivna energija pokazale su se kao dobitna kombinacija.

Danas ga prati više od 12 tisuća ljudi, a brojka iz dana u dan raste. Iza kamere, Patrik živi u Kopenhagenu, gdje nakon preddiplomskog studija kemijskog inženjerstva i biotehnologije na Aalborg Universitetu završava diplomski studij zaštite okoliša na DTU-u. Iako je oduvijek znao da želi stvarati sadržaj i biti “viđen”, čini se da mu se taj cilj ostvario brže nego što je i sam očekivao. U razgovoru za Net.hr otkriva tko je on zapravo.

Život u Kopenhagenu me naučio...da nije sretan onaj koji puno ima, nego onaj koji je naučio živjeti s malo.

Najviše mi iz Zagreba fali...obitelj i prijatelji.

Moj savršeni doručak izgleda kao...BMO (bolle med ost) iz Grumsa, pecivo sa sezamom i sirom i njihova filter kava s malo šećera.

Idealni dan u mom životu izgleda ovako...sredina je kolovoza, vani je toplo i nema vjetra. Budim se bez alarma i otrčim sedam kilometara uz vodu, a zatim se nalazim s prijateljicama na doručku i kavi. Ručam nešto lagano, neku salatu i lubenicu. Odlazim u Christianiju i sa sobom nosim svoj SUP. Možda sam sam, a možda putem nađem društvo. Uz vodu provodim cijeli dan, do oko 19 sati odlazim kući, otuširam se i sredim te se nalazim s ekipom na večeri i vinu. Završavamo s desertom i espresso martinijem. Ako je vikend, odemo van, a ako nije, svatko ide svojim putem kući.

Kad nemam inspiracije za odjeću, ja...zapravo je uglavnom ni nemam, jer prije svega mislim da ona treba biti funkcionalna, a tek onda estetska. Da imam veći budžet, to bi bila sasvim druga priča.

Outfit u kojem se osjećam najmoćnije je...moj kupaći kostim, ali ne zato što mislim da imam savršeno tijelo, nego zato što tada znam da najvjerojatnije skačem u vodu, gdje sam definitivno na svom terenu. Ako nije kupaći, onda je to skijaško odijelo.

Komad u mom ormaru koji ima najbolju priču je...jedna tamnoplava vesta koju sam “posudio” nakon polumaratona u Göteborgu. Kad smo prijatelj i ja završili utrku, već je bilo jako hladno, a došli smo samo u kratkim hlačama i majici kratkih rukava. Kako smo se smrzavali, a ljudi koji su gledali utrku ostavili su svoje veste i hoodice po parku, jednostavno smo se poslužili.

Najbolji outfit koji sam ikad složio bio je za...stvarno nemam pojma, outfite, kao i sve ostalo, volim reciklirati.

Putovanje koje me najviše oduševilo je...prošlo ljeto proveo sam gotovo tri tjedna u Grčkoj. Tjedan dana bio sam na jedrenju, a ostatak vremena obišao sam mnogo gradova i otoka, posjetio brojne muzeje, naučio još više o grčkoj mitologiji i, najvažnije, upoznao ljude s kojima se gotovo svakodnevno čujem i s kojima sam danas jako dobar prijatelj.

Sljedeću avionsku kartu kupujem za...nadam se Zagreb.

Najčešće se počastim s...slatkačem (sladoledom).

Najbolja knjiga koju sam pročitao...The Song of Achilles (Madeline Miller) - jedna od priča iz grčke mitologije ispričana na moderan, gotovo tračerski način.

Zadnja stvar koju sam pogledao (film ili serija) je...Drama sa Zendayom i Robertom Pattinsonom. U mom skromnom mišljenju, jako loš film - volio bih to vrijeme i novac natrag.

Omiljena aktivnost mi je...druženje s prijateljima, bilo da je riječ o kavici, treningu, trčanju, vinčeku, večeri, kinu, nebitno - bitno da smo skupa.

Tri pjesme koje su mi stalno na repeatu su...Ljubi me, budalo, Nemoj mi raditi to i Cherish the Day od Sade.

Tri riječi koje me najbolje opisuju su...slobodan, svoj i samouvjeren.

Moj guilty pleasure je...komadić čokolade nakon svakog obroka.

Kad mi treba reset, prvo...otrčim barem pet kilometara, bez mobitela i slušalica, u prirodi.

Moj najveći strah je...da mi prerano umru mama i tata, a da ja nisam blizu.

Najluđa stvar koju sam napravio spontano je...imam osjećaj da je gotovo sve što radim prilično spontano, a pomalo i ludo.

Moj dream job zapravo izgleda kao…nemati posao, imati neograničen budžet i moći putovati, učiti nove jezike i kulture, upoznavati ljude i biti slobodan.

Nikad ne izlazim iz kuće bez...da operem zube.

U sljedećih mjesec dana želim...osvojiti Eurojackpot.

