Pobjednik prvog hrvatskog Big Brothera donio veliku odluku: 'Potpuni gubitak za nas Stockholmce'

Saša Tkalčević, prvi pobjednik hrvatske inačice reality showa "Big Brother", već godinama živi u Švedskoj, gdje u Stockholmu ima salon za tetoviranje i tvrtku za veleprodaju papira. Međutim, kako je otkrio za Index, odlučio je Stockholm zamijeniti mirnijim gradom Karlskogom.

U gradu smještenom oko 250 kilometara zapadno od Stockholma, Saša i njegova obitelj kupili su kuću.

"Kupili smo tamo kuću blizu jezera. Supruga Mirela je već dobila posao u tamošnjoj bolnici koja je vrlo blizu naše kuće. Želim da moja djeca, 15-godišnji Dorian, pet godina mlađi Neo i 8-godišnji Oskar žive dobro i udobno, da stanuju u svojoj kuću, da imaju svoje dvorište", otkrio je Saša kojeg život u Švedskoj oduvijek privlači.

Objašnjavajući zašto mu se tako sviđa Švedska, rekao je kako život na sjeveru nudi slobodu, mir te bezbrižno odrastanje njegovoj djeci koja tamo imaju priliku da nakon školovanja normalno žive bez žrtvovanja i odricanja.

U Švedskoj je Tkalčević stekao brojna prijateljstva, o čemu svjedoči i Josip koji je u Facebook objavi otkrio kako mu je Saša pomogao kada je bio u financijskoj krizi.

"Nisam upoznao prirodnije i dobronamjernije ljude od njih", napisao je Josip podijelivši priču kako su mu Saša i njegova supruga Mirela pomogli da razvije svoj biznis prodaje sokova, što mu je i pomoglo da se izvuče iz financijske krize. Objavu je zaključio u emotivnom tonu: "Njihovo preseljenje je potpuni gubitak za nas Stockholmce."