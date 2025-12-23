Pjevačicu Andreu Šušnjaru svladale suze: 'Na ovo ne mogu ostati imuna'

Popularna pjevačica Andrea Šušnjara (38), koja je prije nešto više od godinu dana napustila grupu Magazin i započela uspješnu samostalnu karijeru, podijelila je s pratiteljima na Instagramu iznimno emotivan trenutak s nastupa u svom rodnom gradu. Video u kojem je, preplavljena emocijama, zaplakala dok je publika pjevala uglas, dirnuo je mnoge njezine obožavatelje, a pjevačica je u dirljivoj objavi otkrila što joj je taj trenutak značio.

'Na ovo ne mogu ostati imuna'

Na snimci objavljenoj na svom Instagram profilu, Andrea je zabilježila trenutak s koncerta u Splitu, održanog točno na prvu godišnjicu njezina odlaska iz Magazina. Odjevena u elegantnu svjetlucavu haljinu boje vina, pjevačica je pjevala jedan od hitova, no u jednom trenutku energija i pjesma više od tri tisuće okupljenih obožavatelja toliko su je dirnule da nije mogla suspregnuti suze. Pokrivši lice rukama, prepustila je publici da dovrši pjesmu, a prizor je izazvao oduševljenje prisutnih.

"Prošla je godina dana od mog odlaska iz Magazina i mog prvog samostalnog koncerta upravo ovdje u mom rodnom Splitu. Zahvaljujem se svima vama na nevjerojatnoj podršci, ljubavi i vjernosti što ste mi pružali čitavu godinu", napisala je Andrea u opisu videa. Priznala je kako rijetko pokazuje emocije u javnosti, ali da je ovo bila posebna situacija. "Inače se trudim ne plakati u javnosti, a kamoli na pozornici, ali kada vas preko 3000 pjeva sa mnom u glas s takvom emocijom, na to ne mogu ostati imuna. Još jednom ste mi jučer rekli da se moj trud i rad svih ovih godina ipak isplatio... Hvala vam od srca!", zaključila je pjevačica.

Potvrda uspješnog samostalnog puta

Ovaj emotivni trenutak za Andreu predstavlja krunu prve godine njezine samostalne karijere, u koju je zakoračila u studenom 2024. nakon punih četrnaest godina kao najdugovječnija pjevačica popularne grupe Magazin. Odluka o pokretanju solo karijere pokazala se ispravnom, s obzirom na to da je otada objavila nekoliko uspješnih singlova poput "Ja bi još" i "Normala".

Nevjerojatna podrška publike vidljiva je i u brojnim komentarima ispod objave. Obožavatelji su joj uputili riječi ohrabrenja i razumijevanja. "Nekada suze krenu same od uzbuđenja i sreće, a ti si uvijek bila i bit ćeš predivno biće", napisala je jedna pratiteljica.

