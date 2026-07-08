Vrućim izdanjem zapalila Capri: Pjevačica Domenica u minijaturnom bikiniju pokazala liniju

Poznata pjevačica Domenica Žuvela (33), nakon nedavnog izlaska novog singla, odlučila je uzeti zasluženi predah i napuniti baterije na jednoj od najljepših talijanskih destinacija. Sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila je niz fotografija s idiličnog putovanja na Capri, a svima je pažnju privuklo njezino privlačno izdanje na plaži.

Djevojačko putovanje na kultnu lokaciju

U nizu od devet fotografija, Domenica je zabilježila najljepše trenutke odmora u društvu šest prijateljica. Prizori prikazuju pravi talijanski ugođaj: od vožnje brodom oko otoka s pogledom na veličanstvene stijene Faraglioni, simbola Caprija, do opuštanja na popularnom klubu na plaži Da Luigi ai Faraglioni. Pjevačica je pozirala u minijaturnom bikiniju, čime je zapalila društvene mreže. „A lipoteee!“, „Predivna“ i „Najveća prirodna ljepota... Sa poštovanjem, jedna je @dome.nica“, samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja.

Fotografije prikazuju vedru i opuštenu atmosferu, a Domenica i njezine prijateljice svojim modnim odabirima savršeno su se uklopile u glamurozno okruženje otoka. Od lepršavih ljetnih haljina do elegantnih kupaćih kostima, svaki trenutak izgledao je kao prizor s razglednice, a sve je zabilježeno s osmijehom na licu.