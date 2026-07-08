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LJETNI BIJEG /

Vrućim izdanjem zapalila Capri: Pjevačica Domenica u minijaturnom bikiniju pokazala liniju

Vrućim izdanjem zapalila Capri: Pjevačica Domenica u minijaturnom bikiniju pokazala liniju
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Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Pjevačica je s prijateljicama pobjegla na luksuznu destinaciju, a zbog njezinih fotki s plaže gore društvene mreže

8.7.2026.
17:08
Hot.hr
Milan Sabic/PIXSELL
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Poznata pjevačica Domenica Žuvela (33), nakon nedavnog izlaska novog singla, odlučila je uzeti zasluženi predah i napuniti baterije na jednoj od najljepših talijanskih destinacija. Sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila je niz fotografija s idiličnog putovanja na Capri, a svima je pažnju privuklo njezino privlačno izdanje na plaži.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by D O M E N I C A (@dome.nica)

Djevojačko putovanje na kultnu lokaciju

U nizu od devet fotografija, Domenica je zabilježila najljepše trenutke odmora u društvu šest prijateljica. Prizori prikazuju pravi talijanski ugođaj: od vožnje brodom oko otoka s pogledom na veličanstvene stijene Faraglioni, simbola Caprija, do opuštanja na popularnom klubu na plaži Da Luigi ai Faraglioni. Pjevačica je pozirala u minijaturnom bikiniju, čime je zapalila društvene mreže. „A lipoteee!“, „Predivna“ i „Najveća prirodna ljepota... Sa poštovanjem, jedna je @dome.nica“, samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja.

Fotografije prikazuju vedru i opuštenu atmosferu, a Domenica i njezine prijateljice svojim modnim odabirima savršeno su se uklopile u glamurozno okruženje otoka. Od lepršavih ljetnih haljina do elegantnih kupaćih kostima, svaki trenutak izgledao je kao prizor s razglednice, a sve je zabilježeno s osmijehom na licu.

 

DomenicaLjetoBikini
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