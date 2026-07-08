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SREDNJOŠKOLSKA LJUBAV /

Pjevač Jure Brkljača oduševio fanove objavom prvih fotografija s vjenčanja

Pjevač Jure Brkljača oduševio fanove objavom prvih fotografija s vjenčanja
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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Poznati zadarski pjevač oženio se u katedrali sv. Stošije, a veliko slavlje nakon zaruka u New Yorku nastavljeno je u povijesnom Maškovića Hanu

8.7.2026.
20:12
Hot.hr
Luka Stanzl/PIXSELL
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Poznati zadarski pjevač Jure Brkljača (31) na društvenim mrežama je objavio romantične fotografije sa svog vjenčanja. Kratkim i emotivnim opisom "4.7. 2026." uz niz emotikona, finalist prve sezone showa "The Voice Hrvatska" potvrdio je da je uplovio u bračnu luku sa svojom dugogodišnjom partnericom Lucijom.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jure Brkljača (@jurebrkljaca_)

Ljubav okrunjena u rodnom gradu

Vjenčanje je održano četvrtog srpnja u Brkljačinom rodnom Zadru, a par je svoju srednjoškolsku ljubav okrunio brakom u katedrali sv. Stošije. Kako prenose mediji, veliko slavlje za obitelj i prijatelje nastavilo se u Maškovića Hanu, povijesnom izdanju iz 17. stoljeća. Objava na Instagramu pruža intiman uvid u njihov poseban dan, od svečanog trenutka u crkvi do izlaska pred uzvanike koji su ih obasuli laticama.

Ljubavna priča para započela je još u školskim klupama, a pjevač je svoju odabranicu zaprosio tijekom putovanja u New York, priznavši kasnije da je bio vrlo nervozan i da je prsten morao vješto skrivati u prtljazi kako bi iznenađenje uspjelo. Jure Brkljača, koji je samo nekoliko tjedana prije vjenčanja objavio pjesmu "Kapetan", posvećenu Luki Modriću, uspješno je uplovio u novu životnu luku.

 

Jure BrkljačaVjenčanjePoseban Dan
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