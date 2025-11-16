Nevjere koje su digle svijet na noge: Ovi preljubi su srušili najmoćnije parove showbiza

Vjernost je temelj svakog odnosa, a kada se naruši, posljedice utječu na sve. U svijetu slavnih, gdje je privatni život stalno pod budnim okom javnosti, privatni problemi vrlo brzo postaju javni spektakli.

Skandali preljuba pogađaju ne samo veze i brakove, nego često dugoročno utječu na karijere i reputaciju, ostavljajući trajan dojam u javnosti.

Foto: Profimedia

Preljubi koji su obilježili scenu

U industriji zabave, gdje su veze i prekidi često predmet javnog interesa, preljubnički skandali redovito pune naslovnice tabloida. Neki od tih skandala postali su legendarni, trajno obilježivši karijere uključenih osoba.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Holivudske ikone poput Jacka Nicholsona (88), čija je 17-godišnja veza s glumicom Anjelicom Huston (74) završila nakon što je otkriveno da je dobio dijete s drugom ženom, pokazuju da i najveće zvijezde posrnu u privatnom životu. Glumac Hugh Grant (65) je 1995. šokirao javnost kada je, na vrhuncu karijere i u vezi s glumicom i modelom Elizabeth Hurley (60), uhićen u društvu prostitutke, što je postao jedan od najozloglašenijih skandala desetljeća.

Nekoliko godina kasnije, javna isprika glumca Judea Lawa (52) nakon što je prevario tadašnju zaručnicu, također glumicu Siennu Miller (43) s dadiljom njihove djece, postala je primjer kako privatni problem brzo prerasta u globalnu vijest. Ni glumac, političar i body builder Arnold Schwarzenegger (78) nije izbjegao posljedice svojih postupaka - njegov brak s novinarkom Marijom Shriver (70) završio je nakon što je priznao da ima sina s dugogodišnjom kućnom pomoćnicom.

Glumica Kristen Stewart (35) našla se u središtu medijske pažnje kada su objavljene fotografije koje su otkrile njezinu aferu s oženjenim redateljem Rupertom Sandersom (54), dok je bila u vezi s kolegom Robertom Pattinsonom (39).

Foto: Profimedia

Skandal glumca Brada Pitta (61), vezan uz razvod od glumice Jennifer Aniston (56) i početak veze s glumicom Angelinom Jolie (50) tijekom snimanja zajedničkog filma, i danas se smatra jednom od najpoznatijih priča o preljubu u Hollywoodu. U glazbenom svijetu, reper Jay-Z (55) javno je priznao nevjeru supruzi Beyoncé (44) na svom albumu 4:44, nakon što je ona cijeli album Lemonade posvetila njegovoj izdaji. Slično je učinio i reper i dizajner Kanye West (48), koji je na albumu Donda otvoreno priznao nevjeru Kim Kardashian (45).

Foto: Profimedia

Adam Levine (46), pjevač grupe Maroon 5, našao se na udaru kritika nakon što je Instagram model objavila njegove kompromitirajuće poruke, a on je priznao da je "prešao granicu". Sportski svijet potresao je razlaz nogometaša Gerarda Piquéa (38) i pjevačice Shakire (48), popraćen medijskim napisima o njegovoj nevjeri. Ipak, rijetko tko može parirati skandalima košarkaša Tristana Thompsona (34), čije su brojne i javno dokumentirane prevare partnerice Khloé Kardashian (41) postale sinonim za serijsku nevjeru. Čak je i matrijarh najpoznatije reality obitelji, Kris Jenner (70), u svojoj autobiografiji priznala da je prevarila prvog supruga Roberta Kardashiana, nazvavši to najvećom pogreškom u svom životu.

POGLEDAJTE VIDEO: Zaboravite mir i ljubav u svijetu i te fore - samo death metal: Ovo je čudesno lijepa pjesma Miss Čilea