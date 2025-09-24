Par s Coldplayevog koncerta nije bio u vezi? Izvor: 'Stradale su njihove obitelji'

Nakon što je u javnost procurila snimka s „kiss cama“ na koncertu grupe Coldplay, na kojoj su snimljeni tadašnji direktor tvrtke Astronomer, Andy Byron (51) i direktorica ljudskih resursa iste tvrtke, Kristin Cabot (52), krenule su glasine o navodnoj aferi između njih dvoje. Međutim, osoba bliska Kristin sada je progovorila i iznijela drugu stranu priče.

Prema njihovim riječima, između Kristin i Andyja nikada nije bilo afere, nego su imali prijateljski odnos. „Kristin i Andy imali su odličnu radnu suradnju i razvili su prijateljstvo. Nije bilo ljubavne veze, niti afere“, prenosi US Weekly.

Dodali su kako Kristin prihvaća odgovornost za trenutak kada je, u opuštenoj atmosferi, zagrlila Andyja – koji joj je tada bio nadređeni, ali i istaknuli da je reakcija javnosti bila pretjerana, a posljedice ozbiljne. „Nazivali su je ‘rasturačicom brakova’, iako nije učinila ništa takvo. Ljudi su je vrlo brzo osudili bez da znaju cijelu priču“, kaže izvor.

Istaknuli su i da je ovaj slučaj iznimno teško pao i Kristin i cijeloj njezinoj obitelji, ali i obitelji Andyja Byrona. „Ne možete ni zamisliti koliko je to sve bilo bolno. Nisu stradali samo oni dvoje, nego cijele njihove obitelji. Bilo je strašno gledati koliko je jedna pogrešna interpretacija uništila njihove živote.“

Izvor je istaknuo koliko je bilo teško gledati kako se ljudi zabavljaju na račun tuđe nesreće. „To su stvarni ljudi, sa stvarnim životima, supružnicima, djecom... a mnogi su se tome ismijavali. To je najteže – gledati kako netko uživa u tuđoj boli.“ Dodali su i da su dezinformacije koje su se proširile bile posebno šokantne. „Najgore je bilo gledati koliko se netočnih informacija pojavilo u medijima i na društvenim mrežama. To sve ostavlja trajne posljedice.“

Podsjetimo, nakon što je snimka s „kiss cama“ postala viralna, Kristin je u srpnju 2025. dala ostavku na mjesto glavne direktorice za ljudske resurse. Nekoliko tjedana ranije ostavku je podnio i Andy. Nakon njihovog odlaska, Pete DeJoy, suosnivač i dotadašnji direktor proizvodnje, imenovan je privremenim glavnim direktorom.

