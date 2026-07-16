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JAVIO SE GLASNOGOVORNIK /

Sada je službeno: Ovo je uzrok smrti Sama Neilla

Sada je službeno: Ovo je uzrok smrti Sama Neilla
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Foto: Richard Milnes/Alamy/Profimedia

Obitelj je poručila da će se od glumca oprostiti na privatnoj komemoraciji na njegovoj farmi na Novom Zelandu, naglasivši kako žele u miru proći kroz teško razdoblje

16.7.2026.
8:15
Hot.hr
Richard Milnes/Alamy/Profimedia
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Glumac Sam Neill, kojeg je svjetska publika najviše zapamtila po ulozi dr. Alana Granta u filmskom serijalu Jurassic Park, preminuo je u 79. godini života od posljedica upale pluća, potvrdio je njegov dugogodišnji glasnogovornik Philip Grenz.

Sada je službeno: Ovo je uzrok smrti Sama Neilla
Foto: © MediaPunch Inc./imago stock&people/Profimedia

Grenz je pritom demantirao medijske napise koji su posljednjih dana povezivali glumčevu smrt s rakom, istaknuvši kako je Neill prije smrti uspješno pobijedio limfom. 

Obitelj je poručila da će se od glumca oprostiti na privatnoj komemoraciji na njegovoj farmi na Novom Zelandu, naglasivši kako žele u miru proći kroz teško razdoblje te zamolivši javnost da poštuje njihovu privatnost.

Sada je službeno: Ovo je uzrok smrti Sama Neilla
Foto: AFF, AFF/Alamy/Profimedia

Neill je tijekom više od pet desetljeća duge karijere ostvario niz zapaženih filmskih i televizijskih uloga, no najveću svjetsku slavu stekao je kao dr. Alan Grant u filmovima iz serijala Jurassic Park. Glumio je i u ostvarenjima poput Lova na Crveni Oktobar, Piana, Event Horizona, kao i u serijama Peaky Blinders i The Tudors. Tijekom karijere bio je nominiran za tri Zlatna globusa i dvije nagrade Emmy.

Sam NeillUzrokPotvrda
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