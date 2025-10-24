Ovo su stihovi pjesme koju je Lučić zapjevao: 'Ja volim život, kafane i žene...'
Leon je prilikom izlaska iz policijskog automobila izazvao veliku pažnju javnosti
Bivši policajac i glumac Leon Lučić, jučer je ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici nakon čega je izveden pred suca istrage koji mu je odredio istražni zatvor.
Priveden je zbog sumnje u pokušaj ubojstva 51-godišnjeg Denisa Mustafčića, kojeg je Lučić ranio iz vatrenog oružja u natkoljenicu tijekom incidenta u Zagrebu.
Prilikom izlaska iz policijskog kombija je privukao pažnju okupljenih novinara i prolaznika kada je počeo pjevati narodnjački hit “Poslednji Boem”, pjesmu srpskog pjevača Šekija Turkovića (71). Ovako ide tekst pjesme koju je Lučić izveo:
Tekst pjesme 'Poslednji Boem'
Ja volim život kafane i žene, poslednji boem - tako zovu mene
Za mojim stolom peva se i pije, uz lepe žene nikad tužno nije
Za mojim stolom peva se i pije, uz lepe žene nikad tužno nije
Ref: Jednoga dana žaliće mnogi što me više nema
Ostaće pesma i uspomena na poslednjeg boema
Jednoga dana žaliće mnogi što me više nema
Ostaće pesma i uspomena na poslednjeg boema
Hoću da uzmem od života svoga najluđe noći i najlepše doba
Kad starost dođe, neću da se kajem jer sve za pesmu i za žene dajem
Kad starost dođe, neću da se kajem jer sve za pesmu i za žene dajem
Jednoga dana žaliće mnogi što me više nema
Ostaće pesma i uspomena na poslednjeg boema
Jednoga dana žaliće mnogi što me više nema
Ostaće pesma i uspomena na poslednjeg boema
Mnogi bi hteli kao ja da žive, ali ne mogu, zato mi se dive
Ka zadnjoj luci plovi moja lađa, poslednji boem više se ne rađa
Ka zadnjoj luci plovi moja lađa, poslednji boem više se ne rađa
Tko je Šeki Turković?
Šeki Turković (71) je pjevač narodne glazbe s prostora bivše Jugoslavije. Rođen je u Sjenici, a još kao mladić preselio se u Beograd, gdje je započeo svoju glazbenu karijeru 1980-ih godina. Vrhunac popularnosti dosegnuo je krajem 80-ih i početkom 90-ih, kada je objavio niz pjesama koje su postale bezvremenski hitovi. Među njima se ističu „Poslednji boem“, „Dajte vina, hoću lom“, „Spakuj se, pođi“, „Jedna noć i jedan dan“, “ i mnoge druge. Nakon što se proslavio na prostoru bivše Jugoslavije, Šeki je dugi niz godina živio i nastupao u Sjedinjenim Američkim Državama gdje i danas povremeno pjeva za dijasporu.
