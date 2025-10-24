Ovo su stihovi pjesme koju je Lučić zapjevao: 'Ja volim život, kafane i žene...'

'POSLEDNJI BOEM' /

Foto: Screenshot Rtl Danas/ Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Leon je prilikom izlaska iz policijskog automobila izazvao veliku pažnju javnosti

24.10.2025.
17:22
Hot.hr
Screenshot Rtl Danas/ Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Bivši policajac i glumac Leon Lučić, jučer je ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici nakon čega je izveden pred suca istrage koji mu je odredio istražni zatvor. 

Priveden je zbog sumnje u pokušaj ubojstva 51-godišnjeg Denisa Mustafčića, kojeg je Lučić ranio iz vatrenog oružja u natkoljenicu tijekom incidenta u Zagrebu.

Prilikom izlaska iz policijskog kombija je privukao pažnju okupljenih novinara i prolaznika kada je počeo pjevati narodnjački hit “Poslednji Boem”, pjesmu srpskog pjevača Šekija Turkovića (71). Ovako ide tekst pjesme koju je Lučić izveo:

Tekst pjesme 'Poslednji Boem'

Ja volim život kafane i žene, poslednji boem - tako zovu mene

Za mojim stolom peva se i pije, uz lepe žene nikad tužno nije

Za mojim stolom peva se i pije, uz lepe žene nikad tužno nije

 

Ref: Jednoga dana žaliće mnogi što me više nema

Ostaće pesma i uspomena na poslednjeg boema

Jednoga dana žaliće mnogi što me više nema

Ostaće pesma i uspomena na poslednjeg boema

 

Hoću da uzmem od života svoga najluđe noći i najlepše doba

Kad starost dođe, neću da se kajem jer sve za pesmu i za žene dajem

Kad starost dođe, neću da se kajem jer sve za pesmu i za žene dajem

 

Jednoga dana žaliće mnogi što me više nema

Ostaće pesma i uspomena na poslednjeg boema

Jednoga dana žaliće mnogi što me više nema

Ostaće pesma i uspomena na poslednjeg boema

 

Mnogi bi hteli kao ja da žive, ali ne mogu, zato mi se dive

Ka zadnjoj luci plovi moja lađa, poslednji boem više se ne rađa

Ka zadnjoj luci plovi moja lađa, poslednji boem više se ne rađa

 

Tko je Šeki Turković?

Šeki Turković (71) je pjevač narodne glazbe s prostora bivše Jugoslavije. Rođen je u Sjenici, a još kao mladić preselio se u Beograd, gdje je započeo svoju glazbenu karijeru 1980-ih godina. Vrhunac popularnosti dosegnuo je krajem 80-ih i početkom 90-ih, kada je objavio niz pjesama koje su postale bezvremenski hitovi. Među njima se ističu „Poslednji boem“, „Dajte vina, hoću lom“, „Spakuj se, pođi“, „Jedna noć i jedan dan“, “ i mnoge druge. Nakon što se proslavio na prostoru bivše Jugoslavije, Šeki je dugi niz godina živio i nastupao u Sjedinjenim Američkim Državama gdje i danas povremeno pjeva za dijasporu.

Ovo su stihovi pjesme koju je Lučić zapjevao: 'Ja volim život, kafane i žene...'
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

POGLEDAJTE VIDEO: Otkriven motiv jučerašnje pucnjave u Središću: Iza svega stoji ljubomora?

