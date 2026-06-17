Ovako navija Ivančica Pahor: Poslala poruku hrvatskim reprezentativcima uoči utakmice

Uoči prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026. protiv Engleske, cijela je zemlja ujedinjena u podršci Vatrenima. U moru poruka podrške koje preplavljuju društvene mreže, jedna se posebno istaknula - ona poduzetnice i bivše Miss turizma Hrvatske, Ivančice Pahor (44).

Odjevena u dres s prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratićima, Ivančica Pahor uputila je poruku hrvatskim reprezentativcima. "Dragi Vatreni, bez obzira na rezultat, hvala vam što nas godinama činite ponosnima. Hvala na borbenosti, srcu koje ostavljate na terenu i emocijama koje dijelimo uz svaku utakmicu", napisala je u objavi koja je brzo odjeknula među njezinim pratiteljima.

"Vi niste samo reprezentacija, vi ste simbol zajedništva, ponosa i vjere da se velikim srcem mogu ostvariti najveći snovi", dodala je Pahor, sažimajući duh koji je Vatrene doveo do finala 2018. i trećeg mjesta 2022. godine. Poruka dolazi u trenutku kada momčad pod vodstvom Zlatka Dalića u Dallasu započinje svoj put na još jednom velikom natjecanju, s velikim očekivanjima nacije.

Ove riječi dolaze nedugo nakon što je Pahor vodila najtežu bitku svog života. Krajem 2025. godine javno je objavila da joj je dijagnosticiran rak limfnih čvorova, nakon čega je otvoreno dijelila svoj put, uključujući fizičke i emocionalne izazove poput gubitka kose i umora, ali uvijek zadržavajući pozitivan stav.

U svibnju 2026. godine, simboličnim činom paranja kartona od zračenja, objavila je početak novog poglavlja.