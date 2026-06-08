Ivančica Pahor objavila dirljivu poruku: Pokazala tko joj je najveća podrška u teškim trenutcima

Bivša Miss turizma Hrvatske, danas uspješna poduzetnica i dizajnerica nakita Ivančica Pahor (44), objavila je na svom Instagram emotivnu posvetu svojoj majci. Dirljivom fotografijom i riječima koje slave bezuvjetnu ljubav, zahvalila joj je na podršci tijekom najtežeg životnog razdoblja, a njezina je objava odjeknula među pratiteljima koji su se poistovjetili s njezinim osjećajima.

"Majka je bila moja snaga onda kada sam je najmanje imala", započela je Ivančica svoju iskrenu ispovijest. "Dok su drugi možda samo promatrali moju borbu, ona ju je živjela zajedno sa mnom; u svakom strahu, svakoj suzi i svakom malom koraku prema ozdravljenju. Njezina ljubav bila je lijek koji nije dolazio iz bočice, već iz srca koje nikada nije odustalo od mene.''

Objava je izazvala lavinu emotivnih reakcija pratitelja, koji su u komentarima ostavljali srca i poruke podrške. Komentari poput "Mama je mama, samo mama" i "Mame su uvijek tu za nas", nizali su se uz minute u minutu.

Ove riječi dolaze nedugo nakon što je Pahor vodila najtežu bitku svog života. Krajem 2025. godine javno je objavila da joj je dijagnosticiran rak limfnih čvorova, nakon čega je otvoreno dijelila svoj put, uključujući fizičke i emocionalne izazove poput gubitka kose i umora, ali uvijek zadržavajući pozitivan stav.

U svibnju 2026. godine, simboličnim činom paranja kartona od zračenja, objavila je početak novog poglavlja.