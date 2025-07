Ovako je Miroslav Škoro izgledao kada je tek upoznao svoju suprugu: Ljubav je planula brzo

Miroslav Škoro (63) je jedno od onih imena koje gotovo svatko u Hrvatskoj zna – i to iz više razloga. Glazbenik, biznismen i političar već desetljećima uspješno balansira između svjetala pozornice i ozbiljnih društvenih tema. No, iza bogate karijere krije se i stabilan obiteljski život koji ga je, prema njegovim riječima, uvijek držao prizemljenim. U nastavku pogledajte kako je pjevač koji danas slavi 63. rođendan izgledao u mladosti te kako je tekla njegova karijera od samih početaka do danas.