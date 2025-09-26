Ovako je izgledala vikendica Jale Brata prije nego što je izgorjela: Krasio ju je veliki bazen

Poznatom bosanskom reperu Jasminu Fazliću (38), javnosti poznatijem kao Jala Brat, rano jutros izgorjela je vikendica u naselju Vrutci u Bosni i Hercegovini, prenosi Mondo.

Požar je izbio nešto poslije tri sata ujutro, a na teren su izašli pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo. Zahvaljujući brzoj intervenciji pet vatrogasaca s dva vozila, vatra je stavljena pod kontrolu.

"Požar koji je gasilo pet pripadnika PVB KS s dva vozila je ugašen. Prema informacijama s terena, nema povrijeđenih osoba", priopćili su iz PVB Kantona Sarajevo.

Vikendica je bila prava oaza

Jala Brat se ovom vikendicom, smještenom u prirodnom okruženju, tek povremeno hvalio na društvenim mrežama. Na Instagramu je jednom objavio fotografiju uz bazen, dok je na TikToku dijelio videozapise u kojima je prikazao kako je prostor uredio po vlastitom ukusu. Vikendica je imala veliki bazen okružen zelenilom, ležaljke te stakleni stol i stolice za odmor.

Ostale fotografije izgorjele kuće pogledajte OVDJE.

Iako je materijalna šteta velika, najvažnije je da u požaru nitko nije stradao. Glasnogovrnica MUP-a objasnila je da je potvrđeno da su uzrok požara bile neispravne električne instalacije.

Podsjetimo, Jala Brat je dugogodišnjom suradnjom s reperom Bubom Corellijem postao jedan od najuspješnijih glazbenika u regiji. Zajedno su vlasnici i produkcijske kuće te stoje iza niza hitova na balkanskoj sceni.

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na nautičkom sajmu u Rijeci: 'Ako mislite da Hrvati ne kupuju brodove, varate se'