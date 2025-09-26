TRAGEDIJA U BiH /

Izgorjela kuća poznatom reperu Jali Bratu

Izgorjela kuća poznatom reperu Jali Bratu
Foto: M.p./ataimages/pixsell

Oglasila se i policija

26.9.2025.
13:50
Hot.hr
M.p./ataimages/pixsell
Poznatom bosanskom reperu Jasminu Fazliću (38), javnosti poznatijem kao Jala Brat, izgorjela je kuća, piše Mondo.

Požar je izbio rano jutros, nešto poslije tri sata, u jednoj od vikendica u naselju Vrutci u Bosni i Hercegovini. Kako su potvrdili iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, vatra je ubrzo stavljena pod kontrolu.

“Požar koji je gasilo pet pripadnika PVB KS s dva vozila je ugašen. Prema informacijama s terena, nema povrijeđenih osoba”, priopćili su iz PVB Kantona Sarajevo.

Požar je ugašen

Na terenu su osim vatrogasaca bili i pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, kao i vještak za protivpožarnu zaštitu.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

“Požar na vikendici u naselju Vrutci prijavljen je u 03:40 sati, a ugašen je u 06:30 sati. Uviđaj je završen u 10:30 sati uz prisustvo dežurnog vještaka protivpožarne zaštite, te je utvrđeno da su uzrok požara bile neispravne električne instalacije”, potvrdila je glasnogovornica MUP-a KS, Mersiha Novalić.

Podsjetimo, Jala Brat i njegov dugogodišnji suradnik i prijatelj Buba Corelli poznati su po energičnim nastupima i hitovima koji su osvojili glazbene ljestvice u regiji. Njihova glazba već godinama dominira regionalnom glazbenom scenom, a karakterizira ju spoj modernog hip-hopa s balkanskim prizvukom.

Jala Brat
Izgorjela kuća poznatom reperu Jali Bratu