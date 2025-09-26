Izgorjela kuća poznatom reperu Jali Bratu

Poznatom bosanskom reperu Jasminu Fazliću (38), javnosti poznatijem kao Jala Brat, izgorjela je kuća, piše Mondo.

Požar je izbio rano jutros, nešto poslije tri sata, u jednoj od vikendica u naselju Vrutci u Bosni i Hercegovini. Kako su potvrdili iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, vatra je ubrzo stavljena pod kontrolu.

“Požar koji je gasilo pet pripadnika PVB KS s dva vozila je ugašen. Prema informacijama s terena, nema povrijeđenih osoba”, priopćili su iz PVB Kantona Sarajevo.

Požar je ugašen

Na terenu su osim vatrogasaca bili i pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, kao i vještak za protivpožarnu zaštitu.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

“Požar na vikendici u naselju Vrutci prijavljen je u 03:40 sati, a ugašen je u 06:30 sati. Uviđaj je završen u 10:30 sati uz prisustvo dežurnog vještaka protivpožarne zaštite, te je utvrđeno da su uzrok požara bile neispravne električne instalacije”, potvrdila je glasnogovornica MUP-a KS, Mersiha Novalić.

Podsjetimo, Jala Brat i njegov dugogodišnji suradnik i prijatelj Buba Corelli poznati su po energičnim nastupima i hitovima koji su osvojili glazbene ljestvice u regiji. Njihova glazba već godinama dominira regionalnom glazbenom scenom, a karakterizira ju spoj modernog hip-hopa s balkanskim prizvukom.

