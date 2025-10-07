Otkazan velik koncert Bešlića u zagrebačkoj Areni: Oglasili se organizatori

Legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je u utorak, 7. listopada 2025., u 72. godini života nakon kratke i teške bolesti, svega dva i pol mjeseca prije zakazanog koncerta u zagrebačkoj Areni. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je dugogodišnji menadžer Damir Ramljak.

Otkazan veliki koncert u Zagrebu

Halid Bešlić je 20. prosinca trebao ponovno stati na pozornicu Arene Zagreb, dvorane u kojoj je tijekom karijere nastupio čak šest puta. Prvi put u Areni je pjevao 2009. godine i to dvije večeri zaredom, a posljednji koncert u toj dvorani održao je 3. prosinca 2022. godine, kada je predstavio pjesme s albuma Trebević pred 20 tisuća ljudi.

U utorak popodne organizatori su obavijestili javnost kako se koncert otkazuje. Kupci ulaznica dobit će povrat novca automatski, bez potrebe za dodatnim zahtjevima, poručuju iz Eventima.

Posljednji nastup u Hrvatskoj

Halid Bešlić ovog je ljeta nastupio u Slavonskom Brodu, na Tvrđavi Brod. Publika će taj nastup 27. lipnja pamtiti kao njegov posljednji koncert u Hrvatskoj, a posebno emotivan trenutak bio je kada Halid nije odabrao prvu pjesmu, već ju je prepustio publici, koja je ovacijama pozdravila svaku njegovu riječ.

Bešlić je imao snažnu povezanost s hrvatskom publikom i uvijek rado nastupao. "Moje pjesme su bliske ovom narodu. Prije sam u Hrvatskoj imao publiku koja je isključivo slušala narodnu muziku, a sada sam dobio publiku koja ne sluša samo narodnu, nego i zabavnu. A u meni imaju i svog narodnjaka i zabavljača", izjavio je jednom prilikom.

Put od kafana do dvorana

Glazbom se bavio još od djetinjstva, kroz kulturno-umjetnička društva, a karijeru je gradio nastupajući po sarajevskim kafanama i restoranima, često bez mikrofona, uz harmoniku. Prvu singl-ploču snimio je nakon pet godina pjevanja, a već s tim prvim izdanjem privukao je pažnju publike. Uslijedili su deseci hitova i albuma. Tijekom karijere objavio je 19 studijskih i dva live albuma, a njegove pjesme postale su dio kolektivne emocije ovih prostora.

