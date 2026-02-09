Otišao Krste Juras, autor hitova koji su obilježili Dalmaciju i domaću glazbenu scenu

U Zagrebu je u 81. godini preminuo Krste Juras (80), doktor brodogradnje, tekstopisac i jedan od najznačajnijih autora dalmatinske glazbe. Iza sebe je ostavio bogato nasljeđe u glazbi i znanosti, obilježivši desetljeća hrvatske kulture i brodogradnje, piše Večernji List.

Dvostruki život pjesnika i inženjera

Krste Juras bio je rijedak primjer stvaratelja koji je istodobno djelovao u umjetnosti i visokoj tehnologiji. Njegovi stihovi postali su dio kolektivnog pamćenja, dok su njegovi stručni projekti oblikovali razvoj suvremene hrvatske brodogradnje. Iako nije uvijek bio u prvom planu javnosti, njegov autorski potpis stoji iza nekih od najpoznatijih dalmatinskih pjesama.

Među njima se posebno ističe „Dalmacija u mom oku“, koju je struka proglasila najboljom dalmatinskom pjesmom svih vremena, kao i „Šibenska balada“, trajno vezana uz njegov rodni grad.

Od šibenskog Varoša do znanstvene karijere

Krste Juras rođen je 21. srpnja 1945. u šibenskom Varošu, sredini iz koje su potekli brojni glazbeni velikani. U mladosti je odrastao uz Arsena Dedića, Mišu Kovača (84) i Vicu Vukova, što je snažno utjecalo na njegov umjetnički senzibilitet.

Studij brodogradnje upisao je 1964. u Zagrebu, a tijekom studentskih dana radio je različite poslove, uključujući rad na televiziji i nastupe u kabaretu „Jazavac“. Šira javnost upoznala ga je kao pobjednika televizijskog kviza „Zlatni pogodak“ 1968. godine. Diplomirao je 1972., a 1989. doktorirao na području brodske akustike.

Foto: Zeljko Hladika/pixsell

Autor stotina pjesama koje su obilježile generacije

Tekstopisačku karijeru započeo je 1974. na poticaj Zvonka Špišića. Prvu pjesmu „Kaži mi“ izvela je Višnja Korbar.

Tijekom karijere surađivao je s najznačajnijim imenima hrvatske glazbe, među kojima su Zdenko Runjić, Dušan Šarac, Arsen Dedić, Nikica Kalogjera i Rajko Dujmić.

Napisao je više od 300 tekstova koje su izvodili Mišo Kovač, Oliver Dragojević, Meri Cetinić, Ibrica Jusić i brojni drugi izvođači. Među najpoznatijim pjesmama su „Jubi sam vašu ‘ćer“, „Dobra ti večer, mati moja“, „Ljubav je tvoja kao vino“, „Samo moru virujen“ i „Ludo more“.

Ključna uloga u razvoju vojne brodogradnje

Krste Juras ostvario je zapaženu znanstvenu karijeru kao dugogodišnji djelatnik i direktor Brodarskog instituta u Zagrebu. Bio je međunarodno priznati stručnjak za specijalna plovila, osobito ona vojne namjene.

Tijekom Domovinskog rata vodio je projekte ključne za razvoj Hrvatske ratne mornarice. Bio je na čelu projekta raketne topovnjače „Kralj Dmitar Zvonimir“, sudjelovao u modernizaciji podmornice „Velebit“ te imao važnu ulogu u realizaciji protuminskog broda „Korčula“. Kao osnivač tvrtke Nova Projekt sudjelovao je i u međunarodnim projektima projektiranja patrolnih brodova.

Oproštaj od čovjeka jedinstvene karijere

U jednom od posljednjih intervjua istaknuo je kako mu je brodogradnja bila najveća životna ljubav, dok je poeziju i glazbu smatrao snažnim stvaralačkim ventilom.

Sprovod Krste Jurasa održat će se u srijedu 11. veljače u 10 sati na zagrebačkom Krematoriju.

