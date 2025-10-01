Otac Meghan Markle nakon potresa ostao zarobljen na 19. katu: Polusestra za sve krivi vojvotkinju

Na X-u (bivši Twitter) je Samantha Markle, polusestra vojvotkinje od Sussexa Meghan Markle (44) napisala da je njihov otac Thomas Markle (79) ostao zarobljen na 19. katu zgrade na Filipinima nakon što je snažan zemljotres pogodio regiju.

"Moj otac je zarobljen na 19. katu zgrade na Filipinima nakon snažnog potresa. Ne može hodati i ostao je zaglavljen", napisala je na spomenutoj društvenoj mreži.

Samanta nije otkrila previše detalja o situaciji, no istaknula je da svoju polusestru Meghan smatra odgovornom za sve što se dogodilo. Naglasila je dubok razdor između njih koji traje još od 2018. godine kada se Meghan udala za princa Harryja.

Meghan i njezin otac nisu u dobrim odnosima

Još uvijek nije poznato zašto se Thomas koji inače živi u Rosaritu u Meksiku nalazio na Filipinima u trenutku potresa. Bivši holivudski rasvjetni direktor u posljednjih nekoliko godina suočava se sa zdravstvenim problemima među kojima je i teški moždani udar koji je doživio 2022. godine, a koji je značajno utjecao na njegov govor i pokretljivost.

Inače, prema podacima Američkog geološkog instituta u petak je snažan zemljotres magnitude 6,7 pogodio istočni dio Filipina. Iako Pacific Tsunami Warning Center nije izdao upozorenje na mogući tsunami, stanovništvo je upozoreno da ostane na oprezu i pripremi se na eventualno naknadno podrhtavanje tla.

Podsjetimo da Meghan Markle i njezin otac nisu u dobrim odnosima još od prije njenog vjenčanja, a razlog tomu leži u, kako ona tvrdi, namještenim paparazzi fotografijama koje je njen otac dozvolio da se snime i u brojnim intervjuima koje je davao o njenom privatnom životu, čime je narušio njihov odnos.



