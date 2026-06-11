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Omiljena Penny iz ‘Teorije velikog praska’ i Tom Pelphrey čekaju drugo dijete

Omiljena Penny iz ‘Teorije velikog praska’ i Tom Pelphrey čekaju drugo dijete
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Foto: Matt Winkelmeyer/Getty images/Profimedia

U obitelj Kaley Cuoco i njezinog zaručnika, Toma Pelphreyja stiže još jedna djevojčica

11.6.2026.
8:19
Hot.hr
Matt Winkelmeyer/Getty images/Profimedia
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Glumica Kaley Cuoco (40) i njezin zaručnik, glumac Tom Pelphrey (43), čekaju drugo dijete. Zvijezda serije "Teorija velikog praska" podijelila je radosnu vijest sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, otkrivši pritom da u njihovu obitelj stiže još jedna djevojčica. Par, koji već ima trogodišnju kćer Matildu, s velikim je uzbuđenjem najavio proširenje svoje male obitelji.

Sretnu vijest Cuoco je objavila uz seriju dirljivih obiteljskih fotografija. Na glavnoj fotografiji, glumica i njezin partner poziraju sa širokim osmijesima uz kćer Matildu ispred torte ukrašene duginim mrvicama. Izrezani komad torte otkrio je ružičastu unutrašnjost, čime je par potvrdio da očekuju drugu kćer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kaley Cuoco (@kaleycuoco)

'Ovo je ostvarenje sna'

"Upotpunjujemo našu malu obitelj, ovo je ostvarenje sna!", napisala je Cuoco u emotivnoj objavi. "Ovo drugo putovanje bilo je na mnogo načina vjetrovitije, ali neizmjerno smo zahvalni na ovom trenutku!! Stiže nam mala seka!!!", dodala je, označivši Pelphreyja kao "girl dad for life" (tata djevojčica za cijeli život).

Niz fotografija također je uključivao nekoliko selfija na kojima glumica ponosno pokazuje svoj trudnički trbuh, kao i video Pelphreyjeve emotivne reakcije dok promatra ultrazvuk. I on je podijelio sličnu objavu na svom profilu, izrazivši duboku zahvalnost i divljenje prema svojoj zaručnici. "Duboka zahvalnost i radost - toliko poštovanja i divljenja za Kaley na ovom putovanju punom uspona i padova", napisao je glumac poznat po ulozi u seriji "Ozark".

Duhovita poruka iz trbuha

Par je s obožavateljima podijelio i jedan posebno zabavan trenutak. Posljednja fotografija u objavi bila je snimka s ultrazvuka na kojoj se vidi malena ručica njihove nerođene kćeri kako pokazuje srednji prst. "Da, na zadnjoj slici naša nježna princeza pokazuje nam srednji prst!", našalila se Cuoco. Pelphrey je dodao svoje viđenje situacije: "Liječnik ju je malo bocnuo za sliku i ovo je bila njezina trenutna reakcija... definitivno moje dijete." 

Omiljena Penny iz ‘Teorije velikog praska’ i Tom Pelphrey čekaju drugo dijete
Foto: The Hollywood JR/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Ljubavna priča i roditeljski izazovi

Kaley Cuoco i Tom Pelphrey u vezi su od 2022. godine, a upoznala ih je njihova zajednička menadžerica, koja je smatrala da su "savršeni jedno za drugo". Glumica je kasnije otkrila da je to bila ljubav na prvi pogled te da je, čim je čula njegov glas na premijeri serije "Ozark", znala da je on onaj pravi. Svoju prvu kćer, Matildu Carmine Richie Pelphrey, dobili su u ožujku 2023. godine, a u kolovozu 2024. objavili su zaruke.

Kaley CuocoTrudna GlumicaDrugo DijeteTeorija Velikog Praska
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