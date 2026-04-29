Oliveri Balašević nakon rođenja unuka stigla posebna poruka od snahe: Otkrila lijepe vijesti

Aleksa Balašević, sin Olivere i pokojnog kantautora Đorđa Balaševića, jučer je dobio svoje drugo dijete. U obitelj je stigao dječak kojem su ponosni roditelji dali ime Đorđe, u čast legendarnog djeda, a radost zbog prinove dodatno je obilježila ove posebne dane za obitelj Balašević.

Samo dan nakon proslave rođenja unuka, obitelj ima još jedan razlog za slavlje. Naime, Olivera Balašević danas obilježava 67. rođendan, a tim povodom primila je brojne čestitke. Među prvima joj se obratila snaha Nikolina, čiju je poruku Olivera javno podijelila.

Foto: Instagram

Dirnula emotivnim riječima

„Olja, pa sretan rođendan! Da se puno, puno smijemo, da još bude puno divnih trenutaka... Da ste nam živi i zdravi i da se još puno zezamo, igramo. Volim vas i ljubimo vas! Jedva čekamo i knjigu“, napisala je Nikoleta.

Dirnuta čestitkom, Olivera joj je emotivno odgovorila:

„Moja Nikolina... Anđeo! Samo par sati nakon što je na svijet donijela našeg Đorđa, ona mi šalje rođendansku čestitku i raduje se mojoj knjizi. Postoje te neke duše koje su satkane od čiste ljubavi i pažnje, čak i u trenucima kada pomiču planine. Hvala ti, mila moja, što si moj najljepši rođendanski dar. Volim te!“

'Đole se vratio kući'

Podsjetimo, Olivera se povodom rođenja unuka oglasila i na društvenim mrežama, gdje je podijelila snažne i emotivne riječi:

„Đole se vratio kući... Prizvalo ga je srce jedne ‘provincijalke’, bake koja je za svoj sutrašnji rođendan poželjela najljepši dar koji nebo može poslati. Dobrodošao, mali veliki dječače! Tvoj deda te čuva s one najsjajnije zvijezde, a baka te već čuva u svakom otkucaju srca.“

Dolazak malog Đorđa tako je spojio tugu i radost u obitelji Balašević, donijevši novu nadu i simbolično vraćajući uspomenu na voljenog glazbenika kroz novo poglavlje obiteljske priče.

