Olivera Balašević emotivno progovorila o unuku: 'Ponovno mogu dozivati Đoleta po kući'

Aleksa Balašević (32), sin legendarnog kantautora Đorđe Balaševića, dobio je sina 28. travnja 2026. godine, a roditelji su ga imenovali Đorđe, u čast slavnog djeda. Olivera Balašević (67) je u emisiji 'Jutro na Blic' govorila o dolasku unuka te se prisjetila trenutka kada joj je sin priopćio da čeka dijete.

Prije nego li su znali roditelji Aleksa i Nikolina znali spol djeteta, Olivera je instinktivno izgovorila "E, doći će mi Đole za rođendan".

'Stiže Đole'

"Tada još nisu znali hoće li Vera dobiti sestru ili brata. Pitala sam ih kada je termin, a Nikolina je rekla krajem travnja ili početkom svibnja. Tada sam samo rekla: "E, doći će mi Đole za rođendan", ispričala je Olivera.

Kada su roditelji saznali da čekaju sina, Olivera je emocije zadržala za sebe, a budućeg unuka cijelo je vrijeme od milja zvala Đura, kao što su ona i Đorđe nekoć zvali sve bebe koje su tek trebale doći na svijet.

"Brzo sam se povukla da ne bih ništa prejudicirala oko imena Đole. To je njihov svemir, njihov novi život. A onda su mi neposredno prije poroda rekli: „Mama, znaš, stiže Đole", kazala je Olivera.

Ponovno može dozivati Đolu

Priznala je da je i danas preplave emocije kada izgovori to ime jer ponovno po kući može dozivati Đolu.

"Zanimljivo mi je što sada ponovno mogu glasno vikati po kući: „Đole, Đole, dođi ovamo. Spavaš li, Đole?", rekla je.

Posebno dirljiva bila je i poruka koju je Olivera posvetila unuku nakon rođenja: "Tvoj djed čuva te s one najsjajnije zvijezde, a baka te već čuva u svakom otkucaju srca".

Prvi muški nasljednik

Na kraju je zaključila da ništa u životu nije slučajno, a dolazak maloga Đorđa obitelji je donio osjećaj da ljubav nikada ne nestaje, samo pronađe novi način da ostane među nama.

Mali Đorđe četvrto je unuče obitelji Balašević, ali i prvi muški nasljednik nakon tri djevojčice. Prije četiri godine Aleksa i Nikolina dobili su kći Veru.

