Oglasila se Ana Nikolić prvi put nakon udaje za Raleta: Sve objasnila u jednoj rečenici

Nakon što je javnost iznenadila informacija da se srpska pjevačica Ana Nikolić (47) udala za producenta Gorana Ratkovića Raleta (57) na Maldivima, sada se oglasila i sama Ana.

Foto: Instagram/screenshot

Na Instagramu je objavila fotografiju obale i pristaništa uz poruku koja je privukla veliku pažnju: “Kažu da je u životu svakome dato koliko može podnijeti. Dodaj, mogu ja još.”

Podsjetimo, njihovo vjenčanje je bilo planirano još u kolovozu, ali tada se nije dogodilo jer je par raskinuo i otkazao putovanje. Prema izvorima bliskima paru, Ana i Rale su se nedavno pomirili i otputovali na Maldive gdje su odsjeli u jednom od najluksuznijih resorta, prenosi Kurir. Osim toga, izvor za ovaj medij je također otkrio da je do samog vjenčanja došlo sasvim spontano. “Rale je ponio prsten i planirao je zaprositi, ali ga je Ana iznenadila kad je jednog jutra rekla da se odmah želi vjenčati. On je bio šokiran, ali je pristao. Otišli su i saznali što im treba kako bi rekli sudbonosno ‘da’.”

