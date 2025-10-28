Oglasila se Ana Nikolić prvi put nakon udaje za Raleta: Sve objasnila u jednoj rečenici
Pjevačica se nakon brojnih nagađanja konačno oglasila
Nakon što je javnost iznenadila informacija da se srpska pjevačica Ana Nikolić (47) udala za producenta Gorana Ratkovića Raleta (57) na Maldivima, sada se oglasila i sama Ana.
Na Instagramu je objavila fotografiju obale i pristaništa uz poruku koja je privukla veliku pažnju: “Kažu da je u životu svakome dato koliko može podnijeti. Dodaj, mogu ja još.”
Podsjetimo, njihovo vjenčanje je bilo planirano još u kolovozu, ali tada se nije dogodilo jer je par raskinuo i otkazao putovanje. Prema izvorima bliskima paru, Ana i Rale su se nedavno pomirili i otputovali na Maldive gdje su odsjeli u jednom od najluksuznijih resorta, prenosi Kurir. Osim toga, izvor za ovaj medij je također otkrio da je do samog vjenčanja došlo sasvim spontano. “Rale je ponio prsten i planirao je zaprositi, ali ga je Ana iznenadila kad je jednog jutra rekla da se odmah želi vjenčati. On je bio šokiran, ali je pristao. Otišli su i saznali što im treba kako bi rekli sudbonosno ‘da’.”
POGLEDAJTE VIDEO: Dobila narukvice od 2 milijuna kuna: Exkluziv donosi video dnevnik s Maldiva Lirima Kastratija i fatalne Anđele