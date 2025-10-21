Pala pomridba između Ane Nikolić i Raleta? Susjedi otkrili detalje: 'Borave skupa, viđamo je'

Pjevačica Ana Nikolić (47) nedavno je prijavila svog partnera, Gorana Ratkovića Raleta (58), za obiteljsko nasilje. Zbog toga mu je izrečena zabrana približavanja u trajanju od 30 dana. Ipak, nakon što je cijeli slučaj izazvao veliku medijsku pažnju, čini se da su Ana i Rale ipak izgladili odnose. Naime, pjevačica je navodno viđena u njegovoj kući na beogradskoj Avali, gdje prema riječima susjeda i boravi posljednjih dana.

Novinari domaćih medija posjetili su kvart u kojem Rale živi, a susjedi su izjavili da je situacija u posljednje vrijeme mirna. Anin automobil parkiran je ispred kuće, dok se Raletov nalazi u garaži. Par, prema njihovim riječima, izgleda kao da se dobro slaže.

"Ana dolazi ovdje, ali ih rijetko viđamo. Ovo je mali kvart, mi starosjedioci se dobro poznajemo, ali nove stanare ne poznajemo toliko. U posljednje vrijeme je mirno, nema buke", rekla je jedna susjeda, dok je druga dodala da ih viđa uglavnom navečer, prenosi Telegraf.

Jedna od susjeda smatra da je Ana trenutačno sama u kući: "Koliko znam, Rale je planirao otići na odmor, a Ana je vjerojatno sama. Ne viđamo ih često, ali primjećujem da se nešto više ljudi nalazi u kući. Raletov auto je uvijek parkiran gore, a Ana ima svoj. Znam samo da nisu jutarnji tipovi" rekla je.

Podsjetimo, Rale je nakon incidenta za srpske medije priznao da je došlo do nasilja, ali je dodao da nije želio prijaviti Anu policiji. Objasnio je kako smatra da bi time kao muškarac ispao loš, te da ne bi mogao "to napraviti jednoj ženi".

