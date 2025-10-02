Ana Nikolić ostala bez benda i menadžera: Poznat i razlog

Srpska pop pjevačica Ana Nikolić (47) našla se u teškoj situaciji jer je ostala bez svog pratećeg tima i menadžera koji su joj otkazali suradnju, a ova je odluka donesena zbog niza neugodnih situacija koje su se dogodile tijekom njihove suradnje.

Pjevačica je nedavno trebala nastupiti u Posušju, ali je na kraju otkazala koncert, unatoč tome što su karte bile rasprodane te ju je publika željno iščekivala, a iako se spekuliralo da je razlog otkazivanja koncerta njezin boravak u restoranu, kako piše Kurir, istina je nešto drugačija.

Bend i menadžer koje je okupio njen bivši partner Goran Ratković Rale odlučili su prekinuti suradnju nakon niza skandala, uključujući i one vezane uz prijavu Anina bivšeg partnera.

Smatrali je neprofesionalnom

Nakon što je Ana prijavila bivšeg partnera, tim je donio odluku da se povuče iz suradnje, a Ana je priznala da je i njezino ponašanje doprinijelo tome jer su je smatrali neprofesionalnom te je s njom bilo teško raditi.

Kada je shvatila da bez tima ne može održati nastup u Posušju, odlučila je da umjesto toga ode na koncert Bobana Rajovića i proslavi svoj rođendan. Iako je pokušala ostati pozitivna, kasnije je prijateljima priznala da se osjeća usamljeno i izdano, jer je osim raskida s Raletom ostala i bez svog tima koji ju je pratio godinama.

Podsjećamo, Ana je prije mjesec dana prijavila bivšeg partnera za nasilje, nakon čega mu je izrečena zabrana prilaska u trajanju od 30 dana. Ratković je u intervjuu za portal Full Screen Media opisao turbulentne trenutke iz njihove veze, tvrdeći da je i sam bio žrtva:

''Koliko je puta potegnula nož na mene, škarice... Spavam s upaljenim diktafonom kad krene njeno ludilo. Jednom sam zaspao u studiju, a ona došla sa škaricama, ja je refleksno odgurnem nogom, padne i udari glavom o sliku. Jednom sam čak zvao njezinu majku, a ona mi je rekla: "Rale, malo si je tukao." Nisam je tukao, samo sam je uhvatio za vrat, a ona me ugrizla. Trpim dokle ide'', rekao je tada Ratković.

