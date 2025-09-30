Ana Nikolić se zabila autom u gradilište: 'Ne znamo ni kako je izašla'

Pjevačica Ana Nikolić (47) ponovno se našla u centru pažnje javnosti nakon što je sinoć, vraćajući se iz provoda, automobilom udarila u gradilište ispred svog stana u elitnom dijelu grada. Incident se dogodio samo nekoliko tjedana nakon što je prijavila bivšeg partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, zbog čega se povukla iz javnog života.

Susjedi otkrili istinu

Prema riječima stanara koji su situaciju opisali za srpski portal Mondo, Ana se u kasnim noćnim satima vraćala kući kada je automobilom, luksuzne marke, uletjela u obližnje gradilište i oborila palete. Tom prilikom s vozila su navodno otpale registarske pločice.

"Jutros smo zatekli auto u tom stanju. Uletjela je u gradilište i oborila palete, ne znamo ni kako je izašla jer je odmah tu ograda", ispričala je jedna susjeda, dodavši da stanari vjeruju kako vozilo zapravo pripada njezinom bivšem partneru Raletu.

Sličnu priču podijelio je i jedan susjed kojeg su srpski mediji zatekli u povratku iz trgovine.

"Rijetko je srećem danju, uglavnom navečer izlazi do grada. Jutros sam vidio da je prešla preko paleta, vjerojatno nije primijetila jer je bila mračna ulica", kazao je.

Stanari također navode kako Ana rijetko izlazi tijekom dana te da joj kćerku uglavnom dovodi školski prijevoz. Ponekad ih znaju vidjeti u zajedničkoj šetnji, no, tvrde, pjevačica većinu vremena provodi povučeno.

