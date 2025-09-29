Ana Nikolić otkazala nastup u Posušju u zadnji tren pa proslavila rođendan u Beogradu

Srpska pjevačica Ana Nikolić protekle se subote nije pojavila na dogovorenom nastupu u noćnom klubu u Posušju, iako su ulaznice bile rasprodane u rekordnom roku, a publika je s nestrpljenjem čekala koncert. Umjesto toga, odlučila je večer provesti u Beogradu, gdje je slavila 47. rođendan.

Iz kluba su se odmah oglasili na društvenim mrežama, poručivši da je pjevačica jednostrano otkazala dogovoreni nastup, čime je, kako tvrde, “grubo prekršila sve odredbe profesionalnog ugovora”. Dodali su da su s njihove strane ispoštovane sve obaveze na najvišoj razini, a publici je vraćen novac. Naposlijetku je angažiran DJ koji je preuzeo pozornicu umjesto Ane Nikolić.

Dok su obožavatelji u Posušju ostali razočarani, pjevačica je rođendan slavila u društvu kolege Bobana Rajovića u jednom beogradskom lokalu, gdje je s prijateljima nazdravljala uz šampanjac, a u jednom trenutku i sama uzela mikrofon.

Ipak ovo nije prvi put da Nikolić u posljednji tren otkazuje nastup. Ljetos je isto učinila u Crnoj Gori, navodno zbog umora, što je izazvalo sukob s tadašnjim partnerom i suradnikom Goranom Ratkovićem Raletom. Vlasnici kluba tada su, kao i sada, morali vraćati novac publici.

