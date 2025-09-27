Objava Ane Nikolić ponovno zabrinula fanove: 'Ne zaslužuješ da te uništava neki djedica'

Srpska pjevačica Ana Nikolić (46), nakon svađe s producentom Goranom Ratkovićem Raletom, vrlo je aktivna na društvenim mrežama. Nedavno je na Instagramu podijelila objavu za koju su mnogi pomislili da je upućena upravo njemu, a koja je zabrinula brojne fanove.

"Ova žena je živi dokaz koliko te jedan muškarac može uništiti. Ujedno je i dokaz da se iz svega možeš izvući sama i nastaviti bez kretena. Jer zaslužuješ biti voljena, a ne da te uništava neki nezreli dječak. Ili neki djedica, samo kažem", napisala je.

Drama koja puni novinske stupce

Podsjetimo, Ana je prijavila Raleta za nasilje. Incident se dogodio u njegovoj kući na Avali, a nakon drame kompozitor je za srpski portal Blic ispričao svoju stranu priče.

Rale je rekao da je do nasilja došlo, ali da više ne zna tko je nasilnik, a tko žrtva. Opisao je vezu kao toksičnu i rekao da rijetko uspijevaju biti mirni dulje od nekoliko dana. Tog dana on je spavao u sobi, a Ana mu je provjeravala telefon i pronašla poruke od djevojke koju on ne poznaje. Ta je djevojka, prema njegovim riječima, bila fan.

Prema Raletovom opisu, Ana je to protumačila kao prevaru i poludjela. Razbila je sobu, a on je htio snimiti štetu na telefonu. Ona je pokazivala navodne modrice, no Rale kaže da ih nije bilo. Potom je u kuhinji polomila stvari, u trpezariji bacala tanjure i on ju je tada upitao zašto razbija kuću. Navodno mu je rekla da će ga izbosti nožem.

