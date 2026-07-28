Odbio je voziti pod njemačkom zastavom i ostao bez sna: 'Novac nije vrijedan toga'

Edin Ćufurović (22) jedan je od najpoznatijih influencera u Bosni i Hercegovini. No, posljednjih mjeseci javnost ga upoznaje u potpuno drugačijem izdanju - kao mladog vozača koji je bio na korak do profesionalne karijere u motosportu. Na tom putu odbio je ponudu njemačkih sponzora koja mu je mogla ostvariti dječački san, ali uz cijenu koju nije bio spreman platiti.

Foto: Privatni album

Na društvenim mrežama ljudi ga znaju kao mladog poduzetnika koji dijeli svoju svakodnevicu, te kako kaže: "Kao nekoga tko želi vlastitim primjerom pokazati da granice često postoje samo u našim glavama". Unatoč popularnosti, sebe opisuje kao sasvim običnog 22-godišnjaka. Kroz društvene mreže želi pokazati da uspjeh nije rezerviran samo za nekolicinu ljudi. "Oduvijek sam vjerovao da nije važno odakle dolaziš, nego koliko si spreman raditi za ono što želiš", istaknuo je. Dodaje da upravo zato na društvenim mrežama nastoji biti iskren te s pratiteljima dijeli i uspone i padove, nadajući se da će svojim primjerom motivirati druge da se usude sanjati više.

Sve je počelo jednom vožnjom u Dubaiju

Ljubav prema motosportovima prati ga još od djetinjstva. Karting vozi gotovo cijeli život i kroz godine je ostvarivao zapažene rezultate, no profesionalna karijera dugo mu se činila nedostižnom. Kako kaže: "Zbog financijskih okolnosti i mjesta u kojem sam odrastao nikada nisam imao priliku pokušati nešto profesionalno". Ipak, sve se promijenilo prošle godine tijekom putovanja u Dubai. Ono što je trebalo biti tek ispunjenje dječačkog sna pretvorilo se u trenutak koji mu je otvorio vrata profesionalnog motorsporta.

"Prošle godine otišao sam u Dubai i turistički platio vožnju Formule 4, čisto kako bih ostvario dječački san. Nakon vožnje cijeli me tim pozvao sa strane i pokazao da sam postavio četvrto najbrže vrijeme u povijesti te staze među svim vozačima koji su tamo vozili Formulu 4", ispričao nam je.

U tom trenutku, priznaje, nije mogao ni zamisliti kamo će ga ta vožnja odvesti: "Taj trenutak potpuno mi je promijenio život. Po prvi put ljudi iz profesionalnog motorsporta rekli su mi da imam ozbiljan talent. To je bio trenutak kada sam i sam shvatio da moj san možda ipak nije samo san".

Godina dana priprema za jednu priliku

Nakon povratka iz Dubaija uslijedili su mjeseci intenzivnih priprema. Gotovo godinu dana sve je podredio jednom cilju - biti što spremniji kada se ponovno ukaže prilika za ulazak u svijet profesionalnog utrkivanja. Velik dio priprema odvijao se na simulatoru, nezaobilaznom dijelu treninga svakog vozača. "Svaki dan uključivao je tri do četiri sata rada na simulatoru jer je to praktički jedini način na koji vozači mogu svakodnevno trenirati", objasnio je.

Foto: Privatni album

No pripreme nisu završavale gašenjem simulatora, jednako važna bila je i fizička kondicija, zbog velikih napora kojima su vozači izloženi tijekom utrka. Zbog toga je, kaže: "Pazio na kvalitetan san, radio treninge snage u teretani i kardio treninge kako bih fizički mogao podnijeti opterećenja koja donosi utrkivanje. Sve je bilo strogo isplanirano i svaki dan imao je isti cilj - biti što spremniji za priliku koju sam čekao cijeli život".

Nakon ozbiljnog treniranja i potpune posvećenosti otkrio nam je što je uslijedilo: "Nekoliko mjeseci kasnije dobio sam poziv na testiranje u Red Bullu, a sedam ili osam mjeseci nakon toga uslijedilo je završno testiranje u Francuskoj. Ono je prvotno trebalo biti održano u prosincu, ali je pomaknuto na veljaču 2026., što mi je dalo dodatna dva mjeseca za pripremu".

Prisjetio se i prvih trenutaka na stazi te nam opisao osjećaj koji ga je pratio tijekom vožnje: "Ma svaki put kad sjednem za volan, isti je osjećaj. Umjesto da bude bučno jer je motor kraj mene, a vjetar udara brzinama većim od 250 kilometara na sat, ja sam tada potpuno smiren. Nastupi tišina i svaka briga i misao nestane. Jedino što mi je u glavi je staza ispred mene i cilj da svaki krug budem brži".

Ponuda koja je mogla promijeniti život

Mjeseci rada, priprema i testiranja naposljetku su donijeli priliku kojoj se godinama nadao. Dobio je ponudu za nastup u Formuli 3, no vrlo brzo shvatio je da je talent samo jedan dio priče. "Nakon završnog testiranja dobio sam ponudu za nastup u europskom prvenstvu Formule 3. Međutim, u ovom sportu talent nažalost nije dovoljan. Bez financijske podrške gotovo je nemoguće nastupati", dodao je.

Do tada je u testiranja, putovanja i pripreme uložio više od 50 tisuća eura vlastitog novca, a za cijelu sezonu trebalo je osigurati još oko 300 tisuća eura.

U tom trenutku pojavila se ponuda njemačkih sponzora koji su bili spremni financirati njegovu sezonu, ali pod određenim uvjetima. "Tražili su da nastupam pod njemačkom zastavom i da kompletan sadržaj na društvenim mrežama prebacim na njemački jezik", tvrdi. Iako je to značilo priliku da ostvari dječački san, Edinova odluka nije bila jednostavna. Kako i sam navodi, to je bila jedna od najtežih odluka u njegovom životu.

Foto: Privatni album

Ipak, unatoč svemu, nije želio odustati od svojih načela niti pristati na uvjete koji nisu bili u skladu s njegovim vrijednostima. "Nakon puno razmišljanja odlučio sam ostati vjeran sebi i zemlji iz koje dolazim", kaže nam Edin te je time svjesno odustao od prilike za koju je radio godinama.

Od sna nije odustao

Iako je odbio ponudu koja mu je mogla promijeniti život, time njegove prepreke nisu završile. Nadao se da će u kratkom roku uspjeti pronaći potrebnu financijsku podršku i ipak nastupiti u europskom prvenstvu Formule 3, no vremena jednostavno nije bilo dovoljno. "Pokušao sam pronaći sredstva na drugi način, ali u manje od mjesec dana nisam uspio prikupiti potreban iznos i zbog toga sam morao odustati od te prilike", kaže.

Priznaje da mu je taj trenutak teško pao jer je riječ o snu koji je godinama gradio i za koji je uložio mnogo truda, vremena i vlastitog novca. "Naravno da mi je bilo teško. To mi je bio dječački san i nije lako prihvatiti da se nešto takvo zaustavi zbog novca", zaključuje.

Foto: Privatni album

Iskustvo koje ga je promijenilo

Ipak, kaže kako danas na cijelo iskustvo gleda iz drugačije perspektive. Iako nije ostvario ono čemu se nadao, vjeruje da ga je cijelo iskustvo promijenilo i pripremilo za ono što tek dolazi.

"Promijenio se puno više nego što sam očekivao. Godinama su me ljudi poznavali kao influencera, a danas me mnogi prvenstveno doživljavaju kao sportaša. Otvorila su se mnoga nova vrata, neka su se i zatvorila, ali vjerujem da se sve događa s razlogom. Zahvaljujući tom putu upoznao sam ljude koje inače nikada ne bih upoznao, stekao iskustvo koje se ne može kupiti i postao puno zrelija osoba. Kada usporedim sebe s početka tog puta i danas, znam da sam napredovao u svakom smislu", tvrdi.

Danas na cijelo iskustvo gleda bez žaljenja i govori: "Vjerujem da se sve događa s razlogom i da me upravo ovaj put priprema za nešto još veće. Naravno da bih volio da su se neke stvari drugačije razvile, ali vjerujem da me upravo taj put doveo tamo gdje sam danas".

No, unatoč svemu, od svog cilja nije odustao. Danas je usmjeren prema novim izazovima, a najveća želja i dalje mu je jednog dana predstavljati Bosnu i Hercegovinu na najvećoj pozornici automobilizma.

"Ja od svog sna nisam odustao. Moj cilj je i dalje isti - jednog dana želim da se tijekom Formula 1 vikenda čuje bosanska himna", zaključuje.

Novi planovi nakon Formule

Iako je put do profesionalnog motorsporta bio puno teži nego što je očekivao, Edin ne skriva da su mu ambicije i dalje velike. Trenutačno je najveći fokus usmjeren na pronalazak partnera i sponzora koji će mu pomoći da napravi sljedeći korak u karijeri, no pritom ističe da mu nije cilj surađivati i graditi karijeru uz kockarske ili alkoholne brendove.

Iako se put kojim je prvotno krenuo promijenio, od profesionalnog automobilizma nije odustao. Objasnio nam je koji je njegov sljedeći korak: "Moj tim i ja planiramo da već 2027. vozim cijelu sezonu Porsche Carrera Cup Benelux prvenstva, a nakon toga cilj je Porsche Supercup koji se vozi upravo tijekom Formula 1 vikenda. Moj veliki cilj je da do 2030. nastupim u Porsche Supercupu i osvojim naslov prvaka".

Foto: Privatni album

Iako su mu najveći sportski ciljevi još uvijek ispred njega, Edin kaže da mu je jednako važno ostaviti trag i pokazati da ni mjesto iz kojeg dolazi ne mora biti prepreka za ostvarenje velikih snova.

"Želim pokazati da netko iz Bosne i Hercegovine i s Balkana može doći do samog vrha svjetskog motorsporta. Ne želim da ovo bude samo moja priča - želim da bude dokaz da i iz naših malih država mogu dolaziti svjetski sportaši ako im se pruži prilika", zaključio je.