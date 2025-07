Od uhićenja do propalih zaruka koje su šokirale Hollywood: Ovako se mijenjala Jennifer Lopez

Jennifer Lopez jedna je od najuspješnijih zvijezda Hollywooda već dugi niz godina osvaja publiku diljem svijeta svojim talentom i karizmom. Rođena 24. srpnja 1969. u Bronxu, New York, J.Lo je započela svoju karijeru kao plesačica, a ubrzo se probila i kao glumica i pjevačica.

Njezina prva velika filmska uloga bila je u biografskom filmu "Selena" iz 1997. godine, gdje je utjelovila život poznate pjevačice Selene Quintanille. Taj je film bio prekretnica u njezinoj karijeri i otvorio joj vrata Hollywooda. Nakon toga uslijedile su uloge u brojnim hitovima poput "Out of Sight" s Georgeom Clooneyjem, "The Wedding Planner" uz Matthew McConaugheya i romantična komedija "Maid in Manhattan". Jennifer je pokazala i dramsku stranu u filmu "Hustlers", za koji je dobila pohvale kritičara i nominaciju za Zlatni globus.

Jennifer je postigla svjetsku slavu s prvim albumom On the 6, a hitovi poput "If You Had My Love" i "On the Floor" obilježili su njezinu karijeru. Poznata je po spoju popa, R&B-a i latino ritmova te energičnim nastupima i suradnjama s velikim glazbenim imenima.

Život pratili skandali

Međutim, njezin život pratili su i skandali. Tako se našla u središtu skandala 1999. kada je s tadašnjim dečkom P. Diddyjem završila uhićena od strane policije zbog pucnjave u klubu, no ubrzo je puštena. Godine 2003. otkazala je vjenčanje s Benom Affleckom zbog prevelike medijske pažnje, a već 2004. udala se za Marca Anthonyja, s kojim ima blizance. Brak je završio 2011., a razvod je finaliziran 2014. godine.

Također, često je bila optuživana da koristi veze za vlastitu promociju, osobito kada je ponovono stupila u vezu s Benom Affleckom s kojim se vjenčala 2022. godine ali su se 2025. razveli. Uz to, bila je meta kritika zbog profesionalnih sukoba i komentara o drugim slavnim osobama koji su je prikazali kao arogantnu i tešku za suradnju.