Ovako se mijenjala Selena Gomez: Boluje od teške bolesti

Jedna od najpopularnijih pop zvijezda i glumica današnjice Selena Gomez danas slavi svoj 33. rođendan. Rođena je 22. srpnja 1992. godine u Teksasu gdje je odrasla uz podršku svoje majke Mandy Teefey (49). Karijeru je započela vrlo rano, već sa deset godina pojavila se u dječjoj emisiji “Barney & Friends”, a pravi veliki proboj ostvarila je kao glavna zvijezda Disneyjeve serije “Wizards of Waverly Place” koja joj je donijela svjetsku popularnost. Paralelno s glumom razvijala je glazbenu karijeru, osnivši bend Selena Gomez and The Scene s kojim je objavila hitove poput “Naturally” i “Love You Like a Love Song”.

Njena veza s pjevačem Justinom Bieberom (31), koja je započela oko 2010. godine, često je bila predmet medijske pažnje zbog brojnih prekida, pomirenja i javnih drama. Ova turbulentna romansa trajala je gotovo osam godina i donijela joj je i mnogo stresa te emotivnih izazova. U teškim trenucima ona je otvoreno govorila o svojim problemima s mentalnim zdravljem, uključujući dijagnozu bipolarnog poremećaja. U to vrijeme, veliki oslonac pronašla je u prijateljstvu s pjevačicom Taylor Swift s kojom se sprijateljila još 2008. godine. Njihovo dugogodišnje prijateljstvo poznato je kao jedno od najiskrenijih u svijetu poznatih. Godine 2017. bila je u kratkoj vezi s glazbenikom The Weekndom, koji joj je, kako se priča, pružio veliku emocionalnu podršku u razdoblju prije njene transplantacije bubrega.

Selena je također javnosti otkrila da boluje od lupusa, autoimune bolesti zbog koje je 2017. morala na transplantaciju bubrega. Zdravstveni problemi donijeli su joj i oscilacije u težini što je izazvalo mnogo negativnih komentara na društvenim mrežama, no ona je hrabro progovorila o borbi s depresijom, anksioznošću i pritiscima javnosti.

Nedavno je objavila sretnu vijest da je zaručena za glazbenika Bennyja Blanca (37).