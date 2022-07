Jennifer Lopez nije mogla čekati pa se na Instagramu pohvalila zanosnim izdanjem u vjenčanici te je oduševljeno pozirala sa svojim mužićem Benom Affleckom, a kasnije su isplivale još neke fotke s njihovog vjenčanja u Las Vegasu.

'Ljubav je 20 godina bila strpljiva'

"Uspjeli smo", uvodno je napisala. "Ljubav je lijepa. Ljubav je ljubazna. I pokazalo se da je ljubav strpljiva. Dvadeset godina strpljiva. Točno ono što smo htjeli. Sinoć smo odletjeli u Vegas, stajali u redu za dozvolu s još četiri para, svi smo putovali istim putem do svjetske prijestolnice vjenčanja", napisala je Lopez u opisu zajedničke fotografije.

"Jedva smo stigli do male bijele vjenčane kapelice do ponoći. Ljubazno su ostali otvoreni do kasno nekoliko minuta, dopustili su nam da se slikamo u ružičastom Cadillac kabrioletu, koji je očito nekoć koristio sam Kralj", dodala je Lopez.

Naime, J.Lo je priznala da je imala "najbolje svjedoke koje možete zamislit" na vjenčanju te je otkrila da se udala u "haljini iz starog filma".

Zanimljivo je to da je Jennifer imala dvije bijele haljine koje je odjenula za vjenčanje. Jedna je bila bijela čipkana haljina spuštenih ramena s dugim rukavima i izrezom iz kolekcije Zuhair Murad Bridal proljeće ljeto 2023.

Druga je bila također bijela dugačka haljina bez rukava, koju je pokazala u videu iz svoje garderobe.

"Osjećam se nevjerojatno. Tako sam uzbuđena", rekla je u snimci. "Imam ovu haljinu toliko godina i samo sam je čuvala, čuvala, čuvala, a sada je nosim na dan svog vjenčanja", dodala je.

'Na kraju je to bilo najbolje vjenčanje'

Uz bijelo izdanje J.Lo, Affleck je nosio bijeli smoking sako s crnom leptir mašnom i odgovarajuće hlače.

"A ovo je bilo moje vjenčano presvlačenje", rekao je u drugom videu nakon što se odjenuo u javnoj kupaonici s grafitima urezanim u zrcalo.

"Pročitali smo vlastite zavjete u maloj kapelici i dali jedno drugome prstenje koje ćemo nositi do kraja života. Imali su čak i glazbu za ulazak u kapelicu. Ali na kraju je to bilo najbolje moguće vjenčanje kakvo smo mogli zamisliti', napisala je Lopez.

"Ono o kojem smo davno sanjali i koje smo ostvarili", napisala je Jennifer.

"Kada je ljubav prava, jedina stvar koja je važna u braku su jedno drugo i obećanje koje dajemo da ćemo voljeti, brinuti, razumjeti, biti strpljivi, puni ljubavi i dobri jedno prema drugome. Imali smo to. I puno više. Najbolja noć u našim životima", napisala je mladenka.

"Hvala kapelici Little White Wedding što su mi dopustili da koristim sobu za odmor da se presvučem dok se Ben presvlačio u muškom WC-u. Bili su u pravu kad su rekli 'sve što trebate je ljubav", dodala je J.Lo.

"Imaj strpljenja i možda ćeš pronaći najbolji trenutak svog života u vožnji Las Vegasom u 12:30 ujutro kroz tunel ljubavi, sa svojom djecom i onom s kojom ćeš provesti cijeli život… Ljubav je sjajna stvar, možda i najbolja stvar - i vrijedna je čekanja", dodala je Lopez, potpisujući se kao gospođa Jennifer Lynn Affleck.

Podsjetimo, par je svoju romansu obnovio prošle godine, a u travnju su objavili zaruke. Ben i Jennifer počeli su hodati u srpnju 2002. nakon njihovog filma "Gigli", prvo vjenčanje treba se odviti u rujnu 2003., a to su otkazali u siječnju 2004.