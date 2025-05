Osječka profesorica i TV lice više je puta odbila skidanje za ulogu: 'Nisam mogla...'

Hrvatska glumica Vlasta Ramljak i profesorica na osječkoj Akademiji dramskih umjetnosti danas slavi 65. rođendan. Rođena je 5. svibnja 1960. godine u Osijeku, a glumu je diplomirala 1983. na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Od 1991. godine članica je Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu gdje je ostvarila niz zapaženih uloga i ostala vjerna kazališnoj sceni više od tri desetljeća.

Publika ju pamti po ulogama u brojnim televizijskim serijama, među kojima su "Ponos Ratkajevih", "Zabranjena ljubav", "Obični ljudi", "Drugo ime ljubavi"... Glumila je i u filmovima "Sonja i bik", "Lea i Darija" te "Medeni mjesec", gdje je svojom pojavom i talentom ostavila snažan dojam.

Govorila o skidanju za ulogu

Prošle je godine u intervjuu za 24sata iskreno progovorila o tome koje su njezine granice u glumačkom poslu.

"I kad mi se scenarij ne sviđa, pronađem izazov. Nikad nisam mogla pokazati svoje tijelo, grudi, a bilo je komada koji su to tražili. Nije moglo izaći iz mene i nisam to mogla raditi. To su svi znali i nisu mi ni nudili. Iako, ima skidanja koja su opravdana, ali i onih koja nisu", rekla je za spomenuti medij.

Vlasta Ramljak iz prvog braka ima kćer Ivanu (43) koja joj je oduvijek bila najveći oslonac, a kćer joj je 2010. godine podarila unuku Miu.

Upravo je malena Mia, kako glumica često ističe, bila svjetlo u najmračnijem trenutku njezina života, s obzirom na to da je djevojčica stigla na svijet sedam mjeseci nakon što je Vlastin suprug Zvonko iznenada preminuo.

