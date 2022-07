Petra Ecclestone udala se u subotu za svog drugog supruga Sama Palmera na maloj romantičnoj ceremoniji u svom domu u Chelseaju, vrijednoj 170 milijuna funti, okružena obitelji i njihovim slavnim prijateljima.

Svadba godine

Bogata nasljednica i biznismen vjenčali su se u 17 sati ispred obitelji i bliskih prijatelja, a Sam je odmah nakon ceremonije objavio i fotku svog vjenčanog prstena.

"Ne mogu vjerovati da sam oženjen čovjek!", napisao je uz objavu, a potom je objavio i niz drugih fotografija s vjenčanja među ostalima i s Petrom.

Sam je također podijelio snimku sa svojim redarima, među kojima je bio i šogor njegove nove supruge Jay Rutland te se pohvalio jelovnikom za svadbeni doručak. Naime, gosti su mogli birati između pomodoro tjestenine ili rižota te fileta brancina ili piletine po milanese, prije nego što im je poslužen sladoledni desert i kava . Hrana je dolazila iz omiljenog restorana gospođe Ecclestone, C u Mayfairu.

'Maleno i intimno'

Prisutni su se okupili u uređenim vrtovima Georgian vile – najvećim u londonskoj četvrti Kensington i Chelsea – kako bi gledali ceremoniju, a mladenci su dočekani s pljeskom i klicanjem dok su se izmjenjivali zavjete uz zvukove gudačkog kvarteta.

Njihovi prijatelji su taj dan opisali kao "malen i intiman", što je bio namjerni kontrast Petrinom razmetljivom vjenčanju vrijednom 12 milijuna funti s njezinim prvim suprugom Jamesom Stuntom u Italiji u kolovozu 2011.

Petrina sestra Tamara održala je emotivan govor, nazvavši svoju sestru najboljom prijateljicom i ispričavši anegdote iz djetinjstva zabavljajući goste. Tajkun Bernie Ecclestone (91), koji je prošli tjedan saznao da će biti optužen za poreznu prijevaru, nije primijećen kako ulazi na imanje, ali prijatelji kažu da je izveo svoju kćer do oltara. Bila je prisutna i Slavica, njegova bivša supruga i majka njegovih dviju kćeri, a izvori kažu da se očekivao dolazak reality zvijezde Paris Hilton.

Naime, mladenka zablistala u široj vjenčanici s veom, a onda se presvukla u uži model s čipkastim detaljima, kosu je imala skupljenu u punđu, a mladoženja je bio elegantan u crnom odijelu s leptir mašnom.

Ranije tijekom večeri poznati gosti, uključujući nogometaša Cesca Fabregasa i njegovu suprugu Daniellu Semaan, uživali su također na ceremoniji.

Petrin prvi brak bio je živi užas

"Moj mu je otac posudio 10 milijuna funti za propali posao, a skupi Lamborghini s kojim se hvalio je lažnjak s Fordovim ključem. Uvijek se prikazivao kao netko tko je sam izgradio svoje poslovno carstvo, no istina je kako je većinu dana provodio u krevetu nadrogiran raznim lijekovima", izjavila je Petra jednom prilikom. Još je bila istaknula kako joj je bivši suprug često prijetio smrću, no to nije stalo ni nakon razvoda, čak joj je jednom prilikom rekao da želi da njezino nerođene dijete "umre od AIDS-a".

"Krivim sebe što sam mu pomogla da postane čudovište kakvo je danas", zaključila je Petra koja danas živi svoj život iz snova i ne krije koliko je sretna u novoj ljubavi sa Samom, s kojim je prošle godine obilježila godišnjicu zaruka.

Prošle je godine ovaj par dobio kćerku, dok Petra s bivšim suprugom Jamesom Stantom ima i 6-godišnju kćer Laviniju i 4-godišnje blizance Andrewa i Jamesa Juniora.