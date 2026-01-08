Tko će naslijediti Marka Bošnjaka? Poslušajte sve pjesme koje se natječu na Dori 2026.

Nakon što su premijerno predstavljene u emisiji Svijet diskografije na Drugom programu Hrvatskog radija, Hrvatska radiotelevizija objavila je sve pjesme koje se ove godine natječu na Dori. Na službenom YouTube kanalu HRT-a dostupno je svih 24 natjecateljskih pjesama, a upravo će jedna od njih dobiti priliku predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Austriji.

Pjesme su prvi put predstavljene slušateljima u emisiji urednika i voditelja Zlatka Turkalja Turkija, a ubrzo nakon toga objavljene su i online, čime je natjecanje službeno započelo i za širu publiku. Ljubitelji glazbe sada mogu preslušati sve prijavljene izvedbe, usporediti favorite i započeti već tradicionalne rasprave o tome tko ima najveće šanse osvojiti titulu hrvatskog eurovizijskog predstavnika.

U nastavku poslušajte sve pjesme koje se ove godine natječu na Dori.

Alen Đuras - "From ashes to flame"

Ananda - "DORA"

Cold Snap - "MUCHO MACHO"

DEVIN - "OVER ME"

Ema Bubić - "Vrijeme za nas"

Fenksta - "Memento Mori"

Fran Uccellini - "Ako bolje bude sutra"

Gabrijel Ivić - "Light Up"

Irma Dragičević - "Ni traga"

Ivan Sever - "Crying Eyes"

Jasmina Makota - "Higher"

Kanđžija - "3 ujutro"

Lana Mandarić - "Tama"

Lara Demarin - "MANTRA"

LELEK - "Andromeda"

Lima Len - "Raketa"

Marko Kutlić - "NEOTUĐIVO"

Noelle - "Uninterrupted"

Ritam Noir - "Profumi di mare"

Sergej - "Scream"

Stela Rade - "Nema te"

ToMa - "Ledina"

Tony Sky - "O ne!"

ZEVIN - "My Mind"

