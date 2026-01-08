Tko će naslijediti Marka Bošnjaka? Poslušajte sve pjesme koje se natječu na Dori 2026.
Na službenom YouTube kanalu dostupno je svih 24 natjecateljskih pjesama, a upravo će jedna od njih dobiti priliku predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Austriji
Nakon što su premijerno predstavljene u emisiji Svijet diskografije na Drugom programu Hrvatskog radija, Hrvatska radiotelevizija objavila je sve pjesme koje se ove godine natječu na Dori. Na službenom YouTube kanalu HRT-a dostupno je svih 24 natjecateljskih pjesama, a upravo će jedna od njih dobiti priliku predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Austriji.
Pjesme su prvi put predstavljene slušateljima u emisiji urednika i voditelja Zlatka Turkalja Turkija, a ubrzo nakon toga objavljene su i online, čime je natjecanje službeno započelo i za širu publiku. Ljubitelji glazbe sada mogu preslušati sve prijavljene izvedbe, usporediti favorite i započeti već tradicionalne rasprave o tome tko ima najveće šanse osvojiti titulu hrvatskog eurovizijskog predstavnika.
U nastavku poslušajte sve pjesme koje se ove godine natječu na Dori.
Alen Đuras - "From ashes to flame"
Ananda - "DORA"
Cold Snap - "MUCHO MACHO"
DEVIN - "OVER ME"
Ema Bubić - "Vrijeme za nas"
Fenksta - "Memento Mori"
Fran Uccellini - "Ako bolje bude sutra"
Gabrijel Ivić - "Light Up"
Irma Dragičević - "Ni traga"
Ivan Sever - "Crying Eyes"
Jasmina Makota - "Higher"
Kanđžija - "3 ujutro"
Lana Mandarić - "Tama"
Lara Demarin - "MANTRA"
LELEK - "Andromeda"
Lima Len - "Raketa"
Marko Kutlić - "NEOTUĐIVO"
Noelle - "Uninterrupted"
Ritam Noir - "Profumi di mare"
Sergej - "Scream"
Stela Rade - "Nema te"
ToMa - "Ledina"
Tony Sky - "O ne!"
ZEVIN - "My Mind"
