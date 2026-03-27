Objavio snimku kako je s prijateljem spasio auto u oluji u Zagrebu

Dok su Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska bili pod crvenim meteoalarmom zbog olujnog nevremena koje je čupalo stabla i oštećivalo krovove, dvojica mladića odlučila su prkositi snažnom vjetru kako bi pomogli nepoznatom vlasniku automobila.

Njihov pothvat zabilježen je u TikTok videu koji je brzo privukao pozornost i izazvao val pozitivnih reakcija.

Snimka, koju je objavio korisnik Ces, koji sebe naziva i "prvim veslačkim influencerom na ovim prostorima", prikazuje scenu s jednog zagrebačkog parkirališta usred snažne kiše i vjetra.

U videu se vidi kako svijetloplavi Suzuki Vitara, očito neosiguran ručnom kočnicom, polako klizi unatrag iz svog parkirnog mjesta. Uz jednostavan natpis "spasili smo auto", autor snimke i njegov prijatelj kreću u akciju.

Nakon prvog neuspješnog pokušaja da samostalno zaustavi vozilo, autoru se pridružuje prijatelj te zajedničkim snagama, upirući se ramenima o stražnji dio automobila, uspijevaju ga pogurati natrag na sigurno unutar parkirnih linija. Cijela scena, popraćena zvukom vjetra koji zavija, završava uspješno.

Video je u kratkom roku prikupio više od 45 tisuća pregleda, a komentari su bili ispunjeni pohvalama za nesebičan potez. "Svaka čast majstori" i "Bravo ekipa" samo su neke od poruka podrške u kojima su korisnici TikTok-a istaknuli hrabrost i empatiju mladića.

