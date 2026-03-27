FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMATIČNA AKCIJA /

Objavio snimku kako je s prijateljem spasio auto u oluji u Zagrebu

Objavio snimku kako je s prijateljem spasio auto u oluji u Zagrebu
×
Foto: Ces/TikTok/Screenshot

Na društvenim mrežama pojavila se dramatična, ali na kraju i herojska snimka iz Zagreb, u kojoj dvojica mladića usred nevremena spašavaju automobil od nekontroliranog klizanja

27.3.2026.
18:12
Hot.hr
Ces/TikTok/Screenshot
VOYO logo
VOYO logo

Dok su Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska bili pod crvenim meteoalarmom zbog olujnog nevremena koje je čupalo stabla i oštećivalo krovove, dvojica mladića odlučila su prkositi snažnom vjetru kako bi pomogli nepoznatom vlasniku automobila.

Njihov pothvat zabilježen je u TikTok videu koji je brzo privukao pozornost i izazvao val pozitivnih reakcija.

@ce46s dobro je sve hahaa #fyp #storm #badweather #car #ces ♬ izvorni zvuk - Ces

Snimka, koju je objavio korisnik Ces, koji sebe naziva i "prvim veslačkim influencerom na ovim prostorima", prikazuje scenu s jednog zagrebačkog parkirališta usred snažne kiše i vjetra.

U videu se vidi kako svijetloplavi Suzuki Vitara, očito neosiguran ručnom kočnicom, polako klizi unatrag iz svog parkirnog mjesta. Uz jednostavan natpis "spasili smo auto", autor snimke i njegov prijatelj kreću u akciju.

Nakon prvog neuspješnog pokušaja da samostalno zaustavi vozilo, autoru se pridružuje prijatelj te zajedničkim snagama, upirući se ramenima o stražnji dio automobila, uspijevaju ga pogurati natrag na sigurno unutar parkirnih linija. Cijela scena, popraćena zvukom vjetra koji zavija, završava uspješno.

Video je u kratkom roku prikupio više od 45 tisuća pregleda, a komentari su bili ispunjeni pohvalama za nesebičan potez. "Svaka čast majstori" i "Bravo ekipa" samo su neke od poruka podrške u kojima su korisnici TikTok-a istaknuli hrabrost i empatiju mladića.

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo s vatrogascima u srcu Zagreba: 'Ima nas, ali je puno više intervencija'

Olujni Vjetar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike