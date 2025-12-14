Obitelj zabrinuta za Britney Spears dok ona uživa s Paris Hilton: 'Dadilja se uvrijedila'

Pop ikona Britney Spears (44) podijelila dirljive trenutke susreta s dugogodišnjom prijateljicom Paris Hilton (44) i njezinom djecom, pruživši time uvid u svoj privatni život.

Ovaj srdačan susret dolazi u vrijeme intenzivnog medijskog izvještavanja o navodnoj zabrinutosti njezine obitelji zbog ponašanja pjevačice, stvarajući dojam stabilnosti usred kaotičnih okolnosti.

Družila se s djecom Paris Hilton

U objavi na Instagramu, koja je u međuvremenu izbrisana, Spears je podijelila videozapis djece Paris Hilton, sina Phoenixa (2) i kćeri London (2), kako se igraju u kostimima. Pjevačica je izrazila oduševljenje te pohvalila majčinske vještine svoje prijateljice.

"Paris je tako zapanjujuća mama... većina mama se ponaša izuzetno čudno i nelagodno ako istinski uživate u povezivanju s djecom!", napisala je Spears, dodavši uz šaljivu opasku: "Mislim da se dadilja uvrijedila jer sam odmah preuzela sobu... nisu je vidjeli sljedećih šest sati!"

Posebno je naglasila snažnu povezanost koju je osjetila s Phoenixom. "Dopustio mi je da ga držim, naslonio se na moja prsa i gledao u mene i svoju predivnu mamu", navela je. U istoj objavi zahvalila je Hilton na posjetu povodom njezinog 44. rođendana početkom prosinca, potvrdivši bliskost njihovog odnosa riječima: "Znaš da te volim, seko!"

Dugogodišnje prijateljstvo i uzajamna podrška

Prijateljstvo Britney Spears i Paris Hilton datira iz ranih 2000-ih, razdoblja u kojem su obje bile iznimno medijski eksponirane. Hilton je u više navrata javno pružala podršku pjevačici, a nedavno je izjavila kako Spears "jednostavno obožava djecu" te da uživa provoditi vrijeme s njezinom djecom.

Važnost te podrške potvrdila je i sama Spears u memoarima "The Woman in Me" objavljenim 2023. godine. "Jedna od najljubaznijih osoba prema meni kada mi je dobrota bila najpotrebnija bila je Paris Hilton", piše u knjizi. Hilton je kasnije izjavila kako ju je ta rečenica snažno emocionalno dirnula.

Ipak, susret se događa usred medijskih izvještaja koji ističu sve veću zabrinutost njezine obitelji. Prema navodima stranih medija, izvori bliski pjevačici tvrde da je Spears prekinula komunikaciju s obitelji. Njezino ponašanje opisuje se kao "uznemirujuće" i kao razlog za zabrinutost, zbog čega se navodno vode razgovori o mogućim načinima pružanja pomoći.

