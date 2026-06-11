Obitelj Dine Jelusića bogatija za novog člana: Lorena rodila dječaka i otkrila prve fotografije

Pjevačica Lorena Smokvina Jelusić, javnosti poznata i kao sestra našeg proslavljenog glazbenika Dine Jelusića, podijelila je sa svojim pratiteljima najljepše moguće vijesti. Na svojem je Instagram profilu objavila da je postala majka, a dolazak prinove otkrila je dirljivom fotografijom i riječima koje su raznježile mnoge. Ovaj sretan događaj označava početak novog, uzbudljivog poglavlja za mladu pjevačicu i njezinu obitelj, a vijest je odjeknula među njezinim pratiteljima i domaćim medijima.

Na preslatkoj fotografiji, snimljenoj izbliza, vidi se novorođenče koje mirno spava, odjeveno u sivi bodi s izvezenim likom tigra i natpisom "little & cute" (malen i sladak). Upravo je taj prizor Lorena odabrala kako bi svijetu obznanila dolazak sina, a uz fotografiju je napisala kratak, ali iznimno snažan opis: "mali čovjek koji je već promijenio svijet... bar mamin i tatin". Ovim je riječima jasno dala do znanja da je na svijet stigao dječak, a objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih i emotivnih reakcija.

Prostor za komentare ispunjen je čestitkama i lijepim željama prijatelja, kolega i obožavatelja koji su s veseljem dočekali vijest. Poruke poput "Čestitam vam", "Ljubav neopisiva" i "Čestitke i sretno u novim ulogama" samo su neke od stotina izraza podrške. Među njima se istaknula i ona koja otkriva ime ponosnog oca: "Draga Lorena dragi Filipe, od srca čestitam na rođenju vaše male sreće! Neka vam svaki novi dan bude ispunjen ljubavlju, zdravljem, osmijesima i prekrasnim trenucima koje donosi roditeljstvo", napisao je jedan od pratitelja, potvrđujući da Lorena i njezin partner Filip zajedno uživaju u prvim, dragocjenim danima roditeljstva.

Glazbena obitelj bogatija za novog člana

Mnogi se Lorene sjećaju još iz 2005. godine, kada je kao trinaestogodišnja djevojčica s energičnom pjesmom "Rock Baby" predstavljala Hrvatsku na Dječjem Eurosongu. Iako tada nije ostvarila visok plasman, njezin nastup ostao je zapamćen kao dokaz velikog glazbenog potencijala. Taj talent naslijedila je od roditelja - oca Darija, koji je bio glazbenik, i majke Sandre, koja svira flautu. Naravno, najpoznatiji član obitelji je njezin stariji brat Dino Jelusić, danas svjetski priznati rock pjevač i bivši pobjednik Dječjeg Eurosonga.