KRAJ ERE /

Obitelj Chuck Norrisa u suzama: 'Srca su nam slomljena, zahvalni smo na životu koji je živio'

Foto: NZ/Christophel Collection/Profimedia

Vijest o smrti slavnog glumca potvrdila je njegova obitelj putem društvenih mreža

20.3.2026.
15:22
Hot.hr
Preminuo je američki glumac i majstor borilačkih vještina Chuck Norris (86), potvrdila je njegova obitelj putem emotivnog priopćenja koje se brzo proširilo društvenim mrežama.

U službenoj poruci obitelj je objavila da je Norris preminuo iznenada, okružen najbližima i u miru, naglasivši koliko je bio važan ne samo kao javna osoba, već i kao član obitelji.

Istaknuli su da je svijetu bio simbol snage, dok je njima bio odan suprug, brižan otac i djed te stup obitelji. Njegov život, kako navode, obilježili su vjera, disciplina i predanost ljudima koje je volio.

“S teškim srcem naša obitelj dijeli vijest o iznenadnoj smrti našeg voljenog Chucka Norrisa jučer ujutro. Iako bismo željeli zadržati okolnosti privatnima, želimo da znate da je bio okružen obitelji i da je otišao u miru.

Za svijet, bio je majstor borilačkih vještina, glumac i simbol snage. Za nas, bio je predani suprug, brižan otac i djed, nevjerojatan brat i srce naše obitelji.

Živio je svoj život s vjerom, svrhom i nepokolebljivom predanošću ljudima koje je volio. Svojim radom, disciplinom i dobrotom inspirirao je milijune ljudi diljem svijeta i ostavio neizbrisiv trag u mnogim životima.

Iako su nam srca slomljena, duboko smo zahvalni na životu koji je živio i na nezaboravnim trenucima koje smo imali s njim. Ljubav i podrška koju je primao od obožavatelja značila mu je mnogo, i naša obitelj je na tome iskreno zahvalna. Za njega, vi niste bili samo obožavatelji – bili ste njegovi prijatelji.

Znamo da su mnogi od vas čuli za njegovu nedavnu hospitalizaciju i zahvalni smo na molitvama i podršci.

Dok tugujemo zbog ovog gubitka, molimo za privatnost naše obitelji u ovom teškom razdoblju.

Hvala vam što ste ga voljeli zajedno s nama.

S ljubavlju,

Obitelj Norris”

Ikona akcijskih filmova

Podsjećamo, Chuck Norris je svjetsku slavu stekao kroz akcijske filmove i popularnu seriju Walker, Texas Ranger, a desetljećima je bio jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda.

Osim glumačke karijere, bio je i vrhunski borac te je značajno pridonio popularizaciji borilačkih vještina diljem svijeta.

Njegov utjecaj nadilazi film i sport – Norris je tijekom godina postao i internetski fenomen, simbol snage i izdržljivosti, a njegove legendarne “činjenice” o njemu obišle su svijet.

Njegova smrt ostavila je veliki trag među obožavateljima koji se od njega opraštaju diljem svijeta.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
