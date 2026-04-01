O njima će tek cijeli svijet pričati: Ove ljepotice osvojile su srca Zmajeva

Nogometaši Bosne i Hercegovine priredili su nezaboravno slavlje nakon velikog uspjeha u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. U Zenici su, nakon dramatične utakmice i izvođenja jedanaesteraca, svladali Italiju rezultatom 5:2 (1:1 u regularnom dijelu), čime su izborili plasman na veliko natjecanje.

Euforija se brzo preselila u Sarajevo, gdje su se kod Vječne vatre počele okupljati tisuće navijača. Promet je bio potpuno blokiran, a vrhunac slavlja dogodio se tek iza tri sata ujutro, kada su “zmajevi” stigli u glavni grad.

Dok su nogometaši slavili s navijačima, posebnu pažnju plijene i njihove partnerice – popularne WAGS-ice koje su im najveća podrška.

Belma Hajradinović

Supruga nogometnog reprezentativca Harisa Hajradinovića, Belma Hajradinović, već godinama je uz njega u svim važnim trenucima. Par se upoznao 2019. godine u Istanbulu, a dvije godine kasnije ondje su se i vjenčali.

U međuvremenu su postali roditelji, a obiteljski život drže podalje od očiju javnosti. Belma se povremeno oglašava na društvenim mrežama, gdje dijeli intimne trenutke iz svakodnevice.

Irma Gojak

Nogometaš Amer Gojak svoju je izabranicu Irmu oženio 2022. godine u Zagrebu. Njihova ljubavna priča ubrzo je dobila novo poglavlje kada su postali roditelji djevojčice Ume.

Irma rijetko istupa u javnosti, no jasno je da je važan oslonac u Gojakovoj karijeri, koja se danas nastavlja u mađarskom Ferencvárošu.

Marijana Ahmedhodžić

Supruga nogometaša Anela Ahmedhodžića, Marijana Cecilija Ahmedhodžić, vrlo je aktivna na društvenim mrežama, gdje je prati velik broj ljudi.

Par se upoznao 2021. godine, a ubrzo su se i vjenčali. Danas zajedno žive u Engleskoj, gdje Ahmedhodžić igra za Sheffield United, a njihov život često je pod povećalom stranih medija.

Sandra Demirović

Dugogodišnja partnerica nogometaša Ermedina Demirovića, Sandra Demirović, poznata je po tome što izbjegava medijsku pažnju.

Njihova veza traje godinama, a zanimanje javnosti privukla je tijekom pandemije kada je otkriveno da upravo ona brine o Demirovićevoj prepoznatljivoj frizuri. Par danas živi u Njemačkoj, gdje Demirović gradi uspješnu karijeru.

Merjem Šehić

Supruga golmana Ibrahima Šehića, Merjem, po struci je socijalna pedagoginja. Par se vjenčao 2020. godine u Sarajevu na intimnoj ceremoniji u krugu obitelji.

Njihova ljubavna priča započela je još ranije, a danas slove za jedan od skladnijih parova na domaćoj sceni, iako privatni život drže daleko od reflektora.

Sabrina Tabaković

Supruga nogometaša Harisa Tabakovića, Sabrina Tabaković, uspješna je manekenka koja je karijeru gradila na međunarodnoj sceni.

Sudjelovala je u emisiji „Germany’s Next Top Model“, a modnim pistama prošetala je od New Yorka do Pariza. Njihove zaruke dogodile su se u romantičnom okruženju bečkog dvorca Schönbrunn.

Amra Džeko

Supruga kapetana reprezentacije Edina Džeke, Amra Džeko, bivša je glumica i manekenka koja je karijeru gradila i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Par se vjenčao 2016. godine i zajedno imaju četvero djece, dok Amra iz prvog braka ima još jednu kćer. Zbog ljubavi prema Džeki napustila je karijeru u Los Angelesu, a danas mu je najveća podrška u privatnom i profesionalnom životu.

