Novi preokret u odnosu Ane Nikolić i Raleta: Prekinula sve kontakte s prijateljima zbog njega?

Nedugo nakon skandala u Dubaiju, tijekom kojeg su se posvađali srpska pjevačica Ana Nikolić (47) i producent Goran Ratković Rale (57), navodno je došlo do pomirdbe te su zaključili da su izvor problema u vezi njihovi prijatelji.

Kurir je ranije pisao da je kompozitor planirao pomirenje s pjevačicom. Sada, nakon što su obnovili svoj odnos, navodno su shvatili da treće osobe unose razdor među njima. Zbog toga je Ana, prema navodno, “otkačila” veći dio svoje prijateljske ekipe jer smatra da jedino tako može održati mir u kući s Raletom, prenosi Kurir.

Navodno vjeruje da su oni izvor problema

Izvori bliski pjevačici tvrde da se Ana povukla iz društvenog života jer vjeruje da joj prijatelji narušavaju vezu stalnim komentarima o Raletu i iznošenjem mišljenja koja više ne želi slušati. Ti negativni komentari navodno su utjecali na njezino ponašanje prema partneru što je dovodilo do žestokih sukoba.

Navodno joj smetaju negativne prozivke o njezinom partneru, pa se odlučila udaljiti od ljudi koji, kako tvrdi, “šire lošu energiju i unose nemir u njezinu vezu”. Njezini bliski suradnici zasad se nisu oglašavali, a ni Ana nije komentirala ove glasine.

