Ana Nikolić objavila snimku iz stana: Vlada opći kaos, stvari posvuda razbacane

Nakon burnih dana i incidenta u Dubaiju koji je punio medijske stupce, Ana Nikolić (47) napokon uživa u miru svog doma – luksuznog stana vrijednog oko 500.000 eura, u kojem živi sa svojom kćerkicom Tarom.

Pjevačica često dijeli trenutke iz privatnog života na društvenim mrežama, a ovoga je puta objavila video u kojem se vidi kako se igra s mezimicom. No, ono što je mnogima odmah zapelo za oko nije bila samo njihova razigranost, nego i potpuni nered u pozadini. Po stanu su bile razbacane stvari – odjeća, obuća, vrećice i igračke na sve strane.

U blagovaonici su se na stolu mogle vidjeti boce, čaše i limenke, dok je i prostor ispod stola bio zatrpan. Pjevačica, međutim, nije djelovala zabrinuto, već je sve prikazala sa dozom humora, uživajući u zajedničkim trenucima sa svojom kćeri.

Jesu li se Ana Nikolić i Rale pomirili?

Podsjetimo, nakon burne svađe u Dubaiju i javnih prepucavanja, Ana Nikolić i Rale Ratković odlučili su svojoj vezi dati još jednu priliku. Na nedavnom snimku s Aninog nastupa vidi se trenutak kada je pjevačica, u zanosu, skinula i bacila štikle, dok je Rale u pozadini sve vrijeme promatrao – ne skidajući pogled s nje.

Podsjetimo, u jednom hotelu u Dubaiju došlo je do žestoke svađe između Ane i Raleta, pisali su regionalni mediji. Sve je počelo kada se pjevačica probudila i shvatila da njezina partnera nema u sobi. Zatekla je samo svoje stvari i putovnicu, pa je pomislila da je on uzeo novac i otišao za Beograd.

Njih dvoje su se ranije posvađali jer Ana nije htjela napustiti hotelsku sobu iako im je istekla rezervacija. U naletu bijesa pozvala je policiju i prijavila Raleta, želeći ga spriječiti da se ukrca na let. Ispostavilo se, međutim, da je on cijelo vrijeme bio u hotelu i čekao ju kraj bazena, pisali su regionalni mediji.

U međuvremenu, pjevačica je naručila poslugu u sobu i napravila račun od oko 200 dolara, odbijajući otići. Kada su joj zaposlenici s recepcije više puta bezuspješno tražili da izađe, u pomoć su pozvali osiguranje. Dvojica zaštitara tada su počela iznositi njezine stvari, što je Ana snimila mobitelom.

