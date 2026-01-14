FREEMAIL
BROJNE REAKCIJE /

Nove Kolindine fotografije našle se pod povećalom: Hmmm, kako se vama čine?

Nove Kolindine fotografije našle se pod povećalom: Hmmm, kako se vama čine?
Foto: Guerin Charles/abaca/abaca Press/profimedia

Objavljene fotografije s putovanja brzo su postale tema rasprave na društvenim mrežama

14.1.2026.
16:41
Hot.hr
Guerin Charles/abaca/abaca Press/profimedia
Kolinda Grabar-Kitarović (57), bivša predsjednica Republike Hrvatske i diplomatkinja, na Facebooku je objavila niz fotografija s prošlogodišnjih putovanja. Uz fotografije je poručila kako su putovanja oduvijek bila važan dio njezina života te najavila novo putovanje koje opisuje kao “once in a lifetime”.

U objavi je naglasila da su je putovanja naučila ljubaznosti, međusobnom poštovanju i važnosti prisutnog vodstva, istaknuvši kako se ljudi ne pamte po politikama, već po osjećaju koji ostave.

Fotografije koje su potaknule komentare

Iako je objava bila zamišljena kao motivacijska i osobna, dio javnosti pažnju je usmjerio na sam izgled fotografija. Na društvenim mrežama brzo su se pojavili komentari da su snimke dodatno obrađene, a neki su primijetili izraženo zaglađivanje lica i promjene u tonalitetu boja.

Tko se sve pojavljuje na fotografijama

Na objavljenim fotografijama vide se i Jakov Kitarović (57), poduzetnik i suprug bivše predsjednice, zatim Iva Majoli (48), bivša profesionalna tenisačica, njezina kći, kao i Kolindin brat. Upravo zbog prisutnosti više osoba, dio korisnika uspoređivao je njihove fotografije i uočavao razlike u obradi.

Sumnje na FaceApp i AI

Ovo nije prvi put da se Kolindu Grabar-Kitarović povezuje s aplikacijama za uređivanje fotografija poput FaceAppa ili sličnih alata. Slične rasprave pojavile su se i 2023. godine, nakon što je objavila fotografije s hodočašća u Međugorju.

Na Redditu se razvila opsežna rasprava u kojoj se postavlja pitanje koristi li bivša predsjednica umjetnu inteligenciju za obradu svojih fotografija. Neki korisnici tvrde da gotovo svi moderni pametni telefoni koriste AI za automatsku korekciju boja i zaglađivanje lica, dok drugi sumnjaju na dodatnu obradu uz pomoć aplikacija.

Komentari o liniji

Dio komentatora manje se bavio tehnologijom, a više izgledom bivše predsjednice. Mnogi su primijetili da je znatno smršavjela te joj uputili komplimente, ističući da izgleda vrlo dobro i njegovano.

POGLEDAJTE VIDEO: Dok Trump 'gleda' na Grenland, Hrvati uskoro mogu gledati karte za direktan let iz Splita za New York

Kolinda Grabar Kiatrović
komentara
